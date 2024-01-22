Рост заболеваемости ОРВИ фиксируют в Псковской области – Елена Припутенко

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Псковской области характеризуется продолжающимся ростом ОРВИ. Об этом сообщила главный санитарный врач Псковской области - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На второй неделе 2024 года по сравнению с первой неделей января рост составил 76%.
«Это ожидаемый и прогнозируемый рост. На прошедшей неделе, третьей, количество заболевших составило 4 703 случая. Рост составил всего 10,3%. Если мы сравним с аналогичным периодом прошлого года, с аналогичной неделей 2023 года, то заболеваемость ниже на 4,7%», – продолжила она.
Елена Припутенко отметила, что наибольшее количество заболевших регистрируется среди детей. Наибольший рост заболеваемости отмечен в возрастной группе от 7 до 14 лет - 33,1%, затем от 3 до 6 лет - 18,2%, от 0 до 2 лет - 2,5%.