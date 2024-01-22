Общество

Рост заболеваемости ОРВИ фиксируют в Псковской области – Елена Припутенко

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Псковской области характеризуется продолжающимся ростом ОРВИ. Об этом сообщила главный санитарный врач Псковской области - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На последней неделе прошлого года и первую неделю нового года, мы наблюдали некоторое снижение уровня заболеваемости. Она была низкая по сравнению с 50-51 неделями, когда мы регистрировали порядка пяти тысяч случаев заболевания. На первой неделе нового года мы зарегистрировали всего порядка 2,5 тысяч случаев. Это не истинный уровень нашей заболеваемости. Сказались отложенные посещения врача, выходные и праздничные дни», – рассказала Елена Припутенко.

На второй неделе 2024 года по сравнению с первой неделей января рост составил 76%.

«Это ожидаемый и прогнозируемый рост. На прошедшей неделе, третьей, количество заболевших составило 4 703 случая. Рост составил всего 10,3%. Если мы сравним с аналогичным периодом прошлого года, с аналогичной неделей 2023 года, то заболеваемость ниже на 4,7%», – продолжила она.

Елена Припутенко отметила, что наибольшее количество заболевших регистрируется среди детей. Наибольший рост заболеваемости отмечен в возрастной группе от 7 до 14 лет - 33,1%, затем от 3 до 6 лет - 18,2%, от 0 до 2 лет - 2,5%.