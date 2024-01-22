Общество

Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» открылась в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов сегодня, 23 января. Выставка приурочена к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.

В составе экспозиции представлены подлинные письма из блокадного Ленинграда, почтовые карточки из серии «Ленинград в дни Великой Отечественной войны» за 1943 год, хранящиеся в архиве воспоминания мирных жителей, переживших блокаду. Работа выставки продлится до 15 апреля.

Подробнее об открытии выставки — в фоторепортаже Вадима Боченкова.