Общество

Онлайн-брифинг о 50-летии Псковского планетария. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 24 января.

Ключевой темой разговора стал грядущий полувековой юбилей Псковского планетария. 50 лет с момента начала работы учреждения, открывающего псковичам тайны Вселенной, будет отмечаться 11 февраля.

Какие мероприятия будут приурочены к этой дате? Какой путь прошел Псковский планетарий за 50 лет? Какие программы предлагает сегодня посетителям? На эти и многие другие вопросы ответил директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков.