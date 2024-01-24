Общество

Грозит слепотой и воспалением мозга: что известно о вспышке кори в Псковской области

Корь называют одним из самых заразных инфекционных заболеваний в мире, и псковичам в начале 2024 года пришлось узнать об этом не понаслышке. В конце прошлой недели в Псковской области зафиксировали первые случаи заболевания, сегодня их стало в два раза больше.

Главная опасность кори — в ее осложнениях. Это и слепота, и психические отклонения, и даже вероятность летального исхода. Какая участь ожидает «контактных» после общения с больными корью и чем нынешняя ситуация аукнется семьям-антипрививочникам, читайте в материале «МК в Пскове» >>>.