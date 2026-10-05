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Названы факторы, мешающие отказаться от сахара

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Трудности при отказе от сахара чаще испытывают люди с повышенным уровнем стресса и тревожности, а также те, кто изначально употреблял больше сахара или не был уверен в своей способности к контролю, рассказала исследователь департамента психологии и нейронаук Оклендского технологического университета Римке Бейкер.

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Бейкер и ее коллеги в течение двух недель наблюдали за 203 участниками, которые пытались отказаться от свободных сахаров. Пять раз в день участники сообщали, употребляли ли они сахар, испытывали ли тягу к сладкому, а также рассказывали о своем самочувствии.

«Интересно, что люди, которые до отказа сообщали о более высоком уровне стресса и тревожности, также с большей вероятностью испытывали больше симптомов», - отметила ведущий автор исследования.

Труднее отказаться от сахара также было участникам, которые изначально употребляли его больше, сильнее испытывали тягу к сладкому или были меньше уверены в своей способности контролировать его потребление.

Полностью отказаться от сахара в ходе исследования на все две недели смог примерно каждый третий его участник. При этом даже те, кто не смог полностью исключить сахар в ходе исследования, употребляли его нечасто. Так, типичный участник ел сахар только в два дня из 14.

При этом ученая призвала не рассматривать в обычной жизни полный отказ от сахара как единственный показатель успеха, пишет РИА Новости.

«Важно не воспринимать однократное употребление сахара как провал попытки», - заключила Бейкер.

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