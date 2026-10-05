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Максимальный размер больничного вырастет до 9,4 тыс. рублей в день

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Максимальная выплата по больничному к 2029 году вырастет на 37% по сравнению с нынешним уровнем — с 6,8 тыс. до 9,4 тыс. рублей в день. В 2027-м предельная сумма составит 7,9 тыс. рублей, а в 2028-м — 8,6 тыс. Все суммы указаны до вычета НДФЛ.

Чтобы получать максимум уже в 2027 году, потребуется страховой стаж не менее восьми лет. Кроме того, заработок до вычета налога должен составлять не менее 230 тыс. рублей в месяц в 2025-м и 248 тыс. — в 2026-м. При меньшем доходе или стаже пособие будет ниже.

На максимальную выплату смогут рассчитывать немногие. Экономисты оценивают долю таких работников в 5–7%. Для остальных размер пособия будет зависеть от фактического заработка и стажа.

В 2025 году больничные получили 19,5 млн россиян, пишут «Известия». К 1 октября 2026-го выплаты перечислили 15,8 млн человек. При этом чуть более половины россиян за последний год хотя бы раз выходили на работу больными, следует из сентябрьского опроса «СберСтрахования» и «Работы.ру».

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