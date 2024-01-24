Общество

Антон Минаков поднял вопрос о сбоях поставки льготных лекарств в Псковскую область

Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков (ЛДПР) поднял вопрос о сбоях поставки льготных лекарств в регион на сессии областного Собрания 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Псковской области 4-5 лет назад была проблема с нехваткой льготных лекарств. Вроде, разобрались с ней. Но в конце прошлого года стали фиксировать сбой по целому ряду лекарственных препаратов. С чем это связано?» - спросил он и перечислил некоторые наименования.

«Были проблемы с поставками импортных препаратов, были нарушены логистические цепочки. В любом случае пациентам предлагаем аналоги», - ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Антон Минаков указал, что в озвученном им перечне лишь одно лекарство импортное, остальные – российского производства.

«Вопрос по общим поставкам. Вся страна работает в одном направлении. В данном случае - логистические цепочки внутри», - ответила на это председатель комитета.

«Почему в 2023 году выросло количество получателей льготных лекарств?» - уточнил Антон Минаков.

В связи с выросшим количеством выявленных заболеваний, объяснила Марина Гаращенко.