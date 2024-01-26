Общество

Церемония возложения цветов к мемориальному знаку состоялась в Псковском районе

Церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста» состоялась в деревне Лухново Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Памятный знак жертвам Холокоста в деревне Лухново открыт летом 2003 года усилиями активистов псковской еврейской диаспоры. Место было выбрано не случайно. В годы оккупации этот населенный пункт стал местом массовых расправ фашистов над мирными жителями, в том числе — еврейской национальности.

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января и освобождению в этот день в 1945 году Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) призван напомнить о наиболее массовом геноциде в мировой истории. Жертвами Холокоста стали свыше 6 миллионов евреев. Памятный день установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.

В памятном мероприятии приняли участие представители администрации Псковского района, Псковского областного центра народного творчества, Российского Еврейского Конгресса, школьники и юнармейцы Псковского района. Все собравшиеся почтили память погибших от рук фашистов минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.