Общество

Александр Борисов: Ленинград стал символом настоящей борьбы и стойкости

Ленинград стал символом настоящей борьбы и стойкости, заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.

«Сегодня мы отмечаем 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эта дата напоминает о стойкости и мужестве жителей города и о героизме советских воинов. В те тяжелые годы блокады Ленинград стал символом настоящей борьбы и стойкости. Несмотря на все трудности и лишения, жители города не сдались, а продолжали жить и бороться. Мы помним и уважаем их подвиг, который стал ярким примером мужества и героизма для всех поколений», - приводит его слова Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО.

От имени областного отделения РВИО Александр Борисов выразил глубокую признательность всем, кто принимал участие в обороне города и освобождении Ленинграда от блокады. «Мы помним и уважаем вас, мы гордимся вашим подвигом. Пусть эта знаменательная дата станет поводом для нашей совместной работы над сохранением памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины», - добавил он.