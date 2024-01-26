Общество

Мошенники научились подделывать голоса – эксперт

Телефонные мошенники научились с помощью искусственного интеллекта подделывать голоса людей, чтобы их обман был более убедительным, рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

«Злоумышленники просто записывают на цифровой носитель ваш голос, обрабатывают его и с помощью специальных компьютерных программ подделывают. Потом они звонят вашим родственникам или знакомым и используют "украденный" голос для совершения обычного телефонного мошенничества. В результате тот, кому они звонят, может решить, что разговаривает со своим родственником или знакомым, идентифицировав его по голосу», – цитирует его радио Sputnik.

По словам эксперта, самый надежный способ помешать злоумышленникам – не разговаривать с людьми, которые звонят с неизвестных номеров. Тогда мошенники не смогут ни записать беседу с вами, ни использовать поддельный голос для выманивания у вас денег.

«Даже если вдруг возникает сомнение, что вам действительно звонит родственник, а не мошенник, для совершения каких-то значимых операций необходимо по телефону (по известному вам номеру – ред.) ему перезвонить. Если вам позвонили из банка или другой организации, необходимо просто зайти на официальный сайт, позвонить на телефон дежурного или контактного центра для общения с клиентами и уточнить, было ли со стороны этой организации какое-то обращение или не было», – порекомендовал Виталий Вехов.