Общество

Трафик на платформы для гейминга и стриминга в России вырос почти в два раза

Общий трафик на платформы для гейминга и стриминга за 2023 год увеличился в 1,75 раза по сравнению с 2022 годом, посчитал исследовательский сервис «билайн.аналитика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в билайне.

В 2022 году минимальный объем трафика был зафиксирован в сентябре, а пик пришелся на октябрь. В 2023 году, наоборот, октябрь стал последним по объемам израсходованного трафика, а пик был зафиксирован в ноябре.

В 2022 году топ регионов по объемам трафика на игровые ресурсы открывала Москва, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Ставрополь, на четвертом — Краснодар, на пятом — Ростов-на-Дону. В топ-3 платформ вошли Steam, Roblox и Trovo.

В 2023 году в топе регионов по объемам трафика оказались: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ставрополь, Краснодар. Топ-2 по игровым ресурсам выглядел так же, как и в 2022 году, но на третье место вышел Origin.

Таким образом, можно сделать вывод о стабильном росте интереса к геймингу в России. Платформы для гейминга предоставляют широкий спектр развлечений для всех возрастных групп, что объясняет их популярность. Ожидается, что в ближайшие годы трафик на платформы для гейминга продолжит расти, заключили в компании.