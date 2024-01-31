Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Академия Слуха» подарки 1+1
«обратный отсчет» с губернатором
Господин Рейтингомер
влиятельная сотня
Псков кофейни и пекарни
новое поколение сето
2023 полититоги
коронные фразы
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Два хита псковской кухни
 
 
 
ещё Общество 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 01.02.2024 21:400 Почти 162 тысячи электронных листков нетрудоспособности оплатили псковичам в 2023 году 01.02.2024 21:210 Директор псковского «Горводоканала» предупредил о новой уловке мошенников 01.02.2024 21:000 Ученые выявили мутацию, из-за которой у новорожденных появляются лишние пальцы 01.02.2024 20:570 «Теперь на диете»: псковичка купила в магазине батон с личинками 01.02.2024 20:400 В новый школьный предмет включат разделы по противодействию киберугрозам
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:4111 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 27.01.2024 18:361 Интерактив: А если убьёт? 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 162 тысячи электронных листков нетрудоспособности оплатили псковичам в 2023 году

01.02.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

В прошлом году отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило 161 775 листков нетрудоспособности. На эти цели региональное отделение направило более 1,5 миллиарда рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

Напомним, что с 2022 года жителям региона больше не нужно предоставлять больничные листы в бумажном виде. В связи с переходом на электронные листки нетрудоспособности процесс их оформления и оплаты стал проще и быстрее.

Теперь для получения пособия работающим гражданам не нужно подавать заявления и предоставлять документы в отделение Социального фонда России. Необходимую информацию специалисты запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается на основании электронного больничного. После его закрытия медицинской организацией региональное отделение фонда направляет работодателю проактивный запрос на предоставление сведений для назначения пособия. После получения от работодателя необходимых данных, пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней.

Напомним, что право на пособие по временной нетрудоспособности имеют работающие граждане, застрахованные в системе обязательного социального страхования, а также те, кто добровольно вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Например, индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы за себя.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, если болезнь наступила в период работы или в течение 30 дней со дня увольнения. С 2023 года в случае смены места работы для оформления выплат по больничному не требуется предоставлять справку о зарплате от прежнего работодателя. Социальный фонд получает все необходимые сведения из Федеральной налоговой службы.

Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа сотрудника. При стаже 8 и более лет пособие составит 100 % среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%.

В случае ухода за больным членом семьи, например, за ребенком, все дни временной нетрудоспособности подлежат оплате за счет средств Социального фонда. В случае болезни самого гражданина первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие — за счет средств СФР.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 168 человек
01.02.2024, 21:500 Мужчину в черном продолжают разыскивать в Великих Луках 01.02.2024, 21:400 Почти 162 тысячи электронных листков нетрудоспособности оплатили псковичам в 2023 году 01.02.2024, 21:210 Директор псковского «Горводоканала» предупредил о новой уловке мошенников 01.02.2024, 21:200 В 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов
01.02.2024, 21:090 Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры региона 01.02.2024, 21:000 Ученые выявили мутацию, из-за которой у новорожденных появляются лишние пальцы 01.02.2024, 20:570 «Теперь на диете»: псковичка купила в магазине батон с личинками 01.02.2024, 20:400 В новый школьный предмет включат разделы по противодействию киберугрозам
01.02.2024, 20:380 Сборная Пскова по хоккею отправилась на спартакиаду в Петрозаводск 01.02.2024, 20:310 Псковский ресторан «Моя история» вошел в число финалистов премии Russian Hospitality Awards 01.02.2024, 20:200 В России учредили орден «За доблестный труд» 01.02.2024, 20:110 Псковичи передали мошенникам более 500 тысяч рублей
01.02.2024, 20:080 Александр Козловский исполнил мечту юного печерянина посетить полигон 76-й дивизии 01.02.2024, 20:000 Псковичка отделалась условным сроком за хранение наркотиков 01.02.2024, 19:590 Военную драму посмотрели на общеколледжном классном часу в Пскове 01.02.2024, 19:520 В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на «Госуслугах»
01.02.2024, 19:400 Большинству льготы по имущественным налогам предоставляется проактивно – УФНС 01.02.2024, 19:320 День пожарной безопасности провели в Штабе общественной поддержки в Пскове 01.02.2024, 19:200 Благотворительный концерт состоится в Доме профсоюзов в Пскове 22 февраля 01.02.2024, 19:100 Авторская экскурсия «Он, она и Псков» пройдет 17 февраля
01.02.2024, 19:000 Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД 01.02.2024, 18:450 Росстат сообщил о снижении производства сельхозпродукции в России 01.02.2024, 18:270 Семинар о туризме пройдет в Пскове 8 февраля 01.02.2024, 18:150 Концерт-презентация «Вдохновение на кончиках пальцев…» состоится в Пскове
01.02.2024, 18:000 Брифинг о миграционных процессах в Псковской области. ВИДЕО 01.02.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 февраля 01.02.2024, 17:190 Народный артист России Сергей Мигицко прочитает стихи Пушкина в Пскове 01.02.2024, 17:010 Гражданство РФ в Псковской области за год получили 1 765 иностранцев
01.02.2024, 16:520 Школьники побывали на экскурсии в медиахолдинге «Гражданская пресса» 01.02.2024, 16:470 Снег и до +2 градусов прогнозируют в Псковской области 2 февраля 01.02.2024, 16:462 Спецоперация и мир 01.02.2024, 16:350 Совет стратегического развития города создают в Пскове
01.02.2024, 16:240 Африканцы составляют почти половину нелегальных мигрантов в Псковской области 01.02.2024, 16:210 Акция «Тепло для героя» стартовала в Пскове 01.02.2024, 16:090 Поток мигрантов в Псковской области вырос на 4% 01.02.2024, 16:030 В Петербурге догнали псковича, на два месяца убежавшего от армии
01.02.2024, 15:560 «Гиганта» по привлечению иностранной рабочей силы в Псковской области назвали в МВД 01.02.2024, 15:520 Администрация Псковского района взяла в собственность памятник на острове Залита 01.02.2024, 15:470 24 высококвалифицированных иностранных специалиста работают в Псковской области 01.02.2024, 15:420 Андрей Козлов и Алексей Севастьянов прокомментировали решение Госдумы о запрете «наливаек»
01.02.2024, 15:240 Около 800 иностранных студентов учатся в Псковской области  01.02.2024, 15:230 В России сохранят соцдоплаты участникам студотрядов при трудоустройстве 01.02.2024, 15:220 Почти 40 человек запросили убежище в РФ в Псковской области в 2023 году  01.02.2024, 15:140 Псковича приговорили к лишению свободы за избиение знакомой до смерти
01.02.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция брифинга о миграционных процессах в Псковской области 01.02.2024, 14:490 ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости раком до 35 млн случаев в год к 2050 году 01.02.2024, 14:400 Минцифры планирует с этого года использовать ChatGPT на «Госуслугах» 01.02.2024, 14:270 «Дневник выборов-2024». Выпуск 4. ВИДЕО
01.02.2024, 14:220 Капитальный ремонт проведут в псковской школе № 23 01.02.2024, 14:110 Некоторые потенциальные кандидаты в президенты шли на выборы ради самопиара - Илья Стрелков 01.02.2024, 14:090 В Псковской области стартовала профориентационная акция «Карьера» 01.02.2024, 14:070 «Три мудреца»: Как жить в эпоху галопирующих цен? ВИДЕО
01.02.2024, 13:501 Илья Стрелков: Многие эксперты согласны, что явка на выборах может составить от 70% до 80% 01.02.2024, 13:490 Сбер и ФИР Псковской области объединяют усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата региона 01.02.2024, 13:480 ФНС предъявила требования к ушедшей из России IKEA 01.02.2024, 13:410 «Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? ВИДЕО
01.02.2024, 13:400 Более 6 тысяч псковичей уже подали заявку на участие в ДЭГ - Илья Стрелков 01.02.2024, 13:373 В России приняли закон о запрете «наливаек» 01.02.2024, 13:322 Пациенту с катарактой восстановили зрение в псковской областной больнице 01.02.2024, 13:290 Более 1200 наблюдателей за выборами обучили в Псковской области - Илья Стрелков
01.02.2024, 13:280 В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 01.02.2024, 13:240 Барсика-морячка на псковской набережной свернули вандалы 01.02.2024, 13:220 Избиратели доверились дистанционному электронному голосованию - Илья Стрелков 01.02.2024, 13:120 «Михайловское» приглашает на международную встречу в пушкинской гостиной
01.02.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Как жить в эпоху галопирующих цен? 01.02.2024, 13:040 Онлайн-конкурс чтецов стихов Пушкина проводят в Пскове 01.02.2024, 13:040 Биометрические профили подключили около 18 миллионов россиян 01.02.2024, 12:540 Илья Стрелков развеял фейк о принуждении чиновников к сдаче подписей за одного из кандидатов в президенты
01.02.2024, 12:442 Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове 01.02.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция четвертого выпуска программы «Дневник выборов - 2024» 01.02.2024, 12:350 «Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? 01.02.2024, 12:260 Псковский музей-заповедник предлагает гостям сыграть в бинго
01.02.2024, 12:250 Филололог проведет в Пскове лекцию по роману Достоевского «Бесы» 01.02.2024, 12:240 Дети смогут погрузиться в мир анималистического жанра в псковском музее 01.02.2024, 12:170 Миграционные процессы в Псковской области станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 01.02.2024, 12:160 Семьеведение может оказаться внеурочным предметом в школах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru