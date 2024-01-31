Общество

Почти 162 тысячи электронных листков нетрудоспособности оплатили псковичам в 2023 году

В прошлом году отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило 161 775 листков нетрудоспособности. На эти цели региональное отделение направило более 1,5 миллиарда рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

Напомним, что с 2022 года жителям региона больше не нужно предоставлять больничные листы в бумажном виде. В связи с переходом на электронные листки нетрудоспособности процесс их оформления и оплаты стал проще и быстрее.

Теперь для получения пособия работающим гражданам не нужно подавать заявления и предоставлять документы в отделение Социального фонда России. Необходимую информацию специалисты запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается на основании электронного больничного. После его закрытия медицинской организацией региональное отделение фонда направляет работодателю проактивный запрос на предоставление сведений для назначения пособия. После получения от работодателя необходимых данных, пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней.

Напомним, что право на пособие по временной нетрудоспособности имеют работающие граждане, застрахованные в системе обязательного социального страхования, а также те, кто добровольно вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Например, индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы за себя.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, если болезнь наступила в период работы или в течение 30 дней со дня увольнения. С 2023 года в случае смены места работы для оформления выплат по больничному не требуется предоставлять справку о зарплате от прежнего работодателя. Социальный фонд получает все необходимые сведения из Федеральной налоговой службы.

Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа сотрудника. При стаже 8 и более лет пособие составит 100 % среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%.

В случае ухода за больным членом семьи, например, за ребенком, все дни временной нетрудоспособности подлежат оплате за счет средств Социального фонда. В случае болезни самого гражданина первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие — за счет средств СФР.