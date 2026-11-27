Квест «Безопасные приключения Стёпы» прошёл для семиклассников Писковской средней общеобразовательной школы. Ребята учились оказывать первую помощь, распознавать угрозы в интернете, правильно питаться и справляться с эмоциями. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба реготделения Российского детского фонда.

Организаторами мероприятия выступили сотрудники Детского фонда и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области.

Школьникам предстояло пройти четыре тематические станции. На «Здоровой тарелке» ребята составляли меню завтрака и обеда, на «Общении со знаком плюс» разбирали жизненные ситуации и учились безопасно выражать эмоции. На станции «Первая помощь» семиклассники отрабатывали порядок действий при травмах, а на «Личной безопасности» знакомились с правилами поведения в опасных ситуациях и учились распознавать интернет-мошенников.

На каждой станции школьников сопровождал Стёпа - ростовая кукла. До и после квеста участники прошли тестирование знаний.

«Наш Стёпа переключает детей из режима "сейчас будут учить" в режим "сейчас будет интересно". В процессе дети смеются, громко обсуждают свои варианты ответа, стараются коллективно найти правильное решение. Так важная и полезная информация запоминается в разы лучше», - рассказала координатор проекта Кристина Елецкая.

В завершение мероприятия каждый участник получил памятку с правилами личной безопасности и светоотражающий брелок. Кроме того, организаторы передали школе «Уголок безопасности» - информационный стенд, который будет доступен всем ученикам.

Проект «Безопасные приключения Стёпы» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.