Квест «Безопасные приключения Стёпы» прошёл для семиклассников Писковской средней общеобразовательной школы. Ребята учились оказывать первую помощь, распознавать угрозы в интернете, правильно питаться и справляться с эмоциями. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.
Фото здесь и далее: пресс-служба реготделения Российского детского фонда.
Организаторами мероприятия выступили сотрудники Детского фонда и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области.
Школьникам предстояло пройти четыре тематические станции. На «Здоровой тарелке» ребята составляли меню завтрака и обеда, на «Общении со знаком плюс» разбирали жизненные ситуации и учились безопасно выражать эмоции. На станции «Первая помощь» семиклассники отрабатывали порядок действий при травмах, а на «Личной безопасности» знакомились с правилами поведения в опасных ситуациях и учились распознавать интернет-мошенников.
На каждой станции школьников сопровождал Стёпа - ростовая кукла. До и после квеста участники прошли тестирование знаний.
В завершение мероприятия каждый участник получил памятку с правилами личной безопасности и светоотражающий брелок. Кроме того, организаторы передали школе «Уголок безопасности» - информационный стенд, который будет доступен всем ученикам.
Проект «Безопасные приключения Стёпы» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.