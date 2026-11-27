Изменения в Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории городского округа «Город Псков» обсудили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской Думы на очередном 55-ом заседании, которое прошло сегодня, 27 ноября, под председательством Константина Болотина. Об этом сообщили в канале Псковской городской Думы в мессенджере Мах.

Фотографии: Псковская городская Дума / Мах

Суть предложенных изменений заключалась в уточнении территорий в границах города, где могут реализовываться инициативные проекты. В соответствии с установленным порядком реализация таких проектов в Пскове допускается на двух категориях территорий – на землях общего пользования, находящихся в собственности муниципалитета, а также на участках, используемых муниципальными учреждениями, в том числе учреждениями образования, культуры и спорта.

Кроме того, депутаты рассмотрели ряд вопросов об утверждении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления.