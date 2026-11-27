Флагманская клиентская служба регионального отделения Социального фонда России открылась после проведения капитального ремонта в областном центре на улице Петровской, дом 53. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении СФР, теперь работа обновленного клиентского офиса делает взаимодействие человека с фондом максимально простым и быстрым.

Фотографии: Псковское региональное отделение Социального фонда России

Посетителей встречают администраторы зала, которые выясняют цель визита заявителя и осуществляют последующую навигацию.

Для тех, кто предпочитает дистанционный формат, в зале работает зона самообслуживания с доступом к цифровым сервисам. Здесь установлены шесть компьютеров с выходом в интернет, которые позволяют подать заявление, проверить статус обращения или сформировать справку. Заявитель может воспользоваться гостевым компьютером самостоятельно либо обратиться за оказанием содействия к консультанту цифровой зоны.

Пространство службы организовано по принципу «одного окна», все услуги предоставляются в рамках жизненной ситуации. Клиентская служба оснащена навигационными указателями, электронной системой управления очередью с голосовым оповещением. Рабочие места специалистов — оборудованы современной техникой и защищёнными каналами связи, что гарантирует скорость обработки данных и полную конфиденциальность персональной информации.

Особое внимание уделено доступности для всех категорий граждан: клиентская служба оборудована пандусом, подъемником, тактильной разметкой, индукционными системами для слабослышащих и адаптированными рабочими местами. Для удобства юридических лиц организована отдельная зона приема страхователей.

Теперь во флагманской клиентской службе обслуживание посетителей с учетом работы новой цифровой зоны осуществляется в будни на час дольше — с понедельника по четверг с 08:30 до 19:00, в пятницу с 08:30 до 16:30.

Получить услуги Отделения СФР по Псковской области можно и в каждую субботу с 8:30 до 15:30. Прием ведется как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Шестидневный график приема граждан в самом крупном клиентском офисе регионального Отделения СФР сделает получение услуг для граждан еще более доступным. Благодаря предварительной записи, зонированию и цифровой зоне среднее время ожидания сокращается.

Заявитель может выбрать подходящий способ взаимодействия: прийти лично, воспользоваться цифровой зоной или получить консультацию дистанционно — все каналы интегрированы в единую систему.

«Специалисты проходят дополнительное обучение и работают с цифровыми подсказками, что снижает риск ошибок и ускоряет принятие решений», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

За дополнительной консультацией можно обратиться в единый контакт-центр Соцфонда по бесплатному номеру: 8-800-100-00-01, и в социальные сети отделения СФР по Псковской области — Mах, «ВКонтакте», «Одноклассники».