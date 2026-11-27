Итоги двухдневного Слета молодежных советов Псковской области подвели в столице региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, два дня участники провели в интенсивной командной работе, и главным результатом стала дорожная карта деятельности Советов работающей молодежи региона.
Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив
Члены советов не только спланировали конкретные шаги, но и выделили пять ключевых направлений, по каждому из которых у участников уже есть желание создать рабочие группы и вести работу межведомственно. Первое направление — развитие сообщества участников Молодежных советов Псковской области. Второе касается инфраструктуры и инструментов деятельности советов. Третье направление объединяет популяризацию работы советов, формирование благоприятного имиджа среди целевой аудитории и укрепление их роли и значимости на уровне региона. Четвертое — это развитие системы мотивации участников и вовлечение в деятельность советов новых молодых специалистов. Пятое направление связано с цифровизацией, внедрением современных технологий в работу советов и межведомственным взаимодействием.
Все участники советов были награждены благодарственными письмами и благодарностями от министра молодежной политики Псковской области Дмитрия Яковлева и руководителя Центра молодежи и общественных инициатив Елизаветы Зайцевой.
Первый заместитель министра молодежной политики Псковской области Екатерина Тимофеева отметила, что слет стал первой площадкой такого формата для молодых лидеров региона.
Организаторы подчеркивают: работа только начинается. Совет работающей молодежи Псковской области будет создаваться совместными усилиями всех, кто готов вкладываться в общее дело.
Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и национального проекта «Молодежь и дети».
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