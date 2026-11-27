Итоги двухдневного Слета молодежных советов Псковской области подвели в столице региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, два дня участники провели в интенсивной командной работе, и главным результатом стала дорожная карта деятельности Советов работающей молодежи региона.

Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив

Члены советов не только спланировали конкретные шаги, но и выделили пять ключевых направлений, по каждому из которых у участников уже есть желание создать рабочие группы и вести работу межведомственно. Первое направление — развитие сообщества участников Молодежных советов Псковской области. Второе касается инфраструктуры и инструментов деятельности советов. Третье направление объединяет популяризацию работы советов, формирование благоприятного имиджа среди целевой аудитории и укрепление их роли и значимости на уровне региона. Четвертое — это развитие системы мотивации участников и вовлечение в деятельность советов новых молодых специалистов. Пятое направление связано с цифровизацией, внедрением современных технологий в работу советов и межведомственным взаимодействием.

«За два дня стало понятно: у нас общая цель и вполне конкретные шаги, как к ней идти. Самое ценное, что мы увезли с собой, — это не просто планы на бумаге, а понимание, кто и что будет делать уже в ближайшее время. Дорожная карта получилась живой: по каждому направлению есть люди, готовые взяться за работу. Теперь дело за малым — не сбавлять темп и довести начатое до результата. Уверена, у нас получится», — прокомментировала участник слета, главный государственный таможенный инспектор Светлана Фальковская.

Все участники советов были награждены благодарственными письмами и благодарностями от министра молодежной политики Псковской области Дмитрия Яковлева и руководителя Центра молодежи и общественных инициатив Елизаветы Зайцевой.

Первый заместитель министра молодежной политики Псковской области Екатерина Тимофеева отметила, что слет стал первой площадкой такого формата для молодых лидеров региона.

«Мы собрали инициативных и неравнодушных людей, чтобы они обменялись практиками, нашли единомышленников и превратили идеи в реальные проекты. Наблюдая за ними два дня, могу сказать руководителям предприятий и ведомств: они могут гордиться своими сотрудниками. У нас общая задача — сделать так, чтобы молодежь не просто приходила на работу, а оставалась, развивалась и чувствовала свою значимость. И их проводниками станут именно такие лидеры. Важно, чтобы молодежные советы были не про красивые отчеты, а реальной повесткой: адаптацией новичков, наставничеством, карьерными лифтами, чтобы голос молодежи был слышен на всех уровнях управления. Ребята разработали очень перспективные проекты, которые помогут популяризировать молодежные органы и вовлекать в них новых участников. Эти дни стали точкой роста для всех, и мы будем поддерживать такие командообразующие образовательные мероприятия в дальнейшем», — подчеркнула Екатерина Тимофеева.

Организаторы подчеркивают: работа только начинается. Совет работающей молодежи Псковской области будет создаваться совместными усилиями всех, кто готов вкладываться в общее дело.

Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и национального проекта «Молодежь и дети».