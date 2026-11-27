Рассмотрение бюджета города Великие Луки в Великолукской городской Думе является важным этапом формирования главного документа города. Город в настоящее время является донором в рамках Псковской области и регулярно обеспечивает значительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные государственные фонды. Такое мнение высказал глава города Николай Козловский в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Николай Козловский / ВКонтакте

«Сегодняшнее рассмотрение проекта бюджета — это важный этап формирования главного финансового документа города, от которого во многом зависит реализация планов и решение задач, стоящих перед муниципалитетом», — отметил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что бюджет предусматривает финансирование содержания и развития коммунальной и дорожной инфраструктуры, ремонта дворов, работы учреждений образования, культуры и спорта, благоустройства общественных пространств и выполнения социальных обязательств.

«Наша главная задача — предусмотреть необходимые ресурсы для решения вопросов, которые непосредственно влияют на качество жизни великолучан», — подчеркнул глава города.

На заседании депутаты также рассмотрели итоги содержания и ремонта улично-дорожной сети в 2026 году и готовность дорожных и коммунальных служб к зиме. Кроме того, обсудили мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе модернизацию уличного освещения и обновление коммунальной инфраструктуры.

В повестку вошли вопросы муниципального дорожного фонда, земельного и туристического налогов, распоряжения муниципальным имуществом и деятельности учреждений дополнительного образования.

Работа над проектом бюджета продолжится в рамках установленной процедуры.