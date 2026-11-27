32-летний житель Пскова задолжал своим двум сыновьям более 650 тысяч рублей по алиментам. За неуплату мужчина получил 70 часов обязательных работ. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Как установили судебные приставы, мужчина официально не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода. Денежные средства на содержание детей он не перечислял, из-за чего задолженность постепенно выросла и превысила 650 тысяч рублей.

Псковича привлекли к административной ответственности. Кроме того, его внесли в реестр злостных неплательщиков алиментов.

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине 70 часов обязательных работ. В ближайшее время ему предстоит заниматься благоустройством городских территорий.

Судебный пристав предупредил должника, что в случае дальнейшей неуплаты алиментов ему может грозить уголовная ответственность по статье 157 УК РФ — вплоть до одного года лишения свободы.

При этом назначенные обязательные работы не освобождают мужчину от обязанности погасить накопившуюся задолженность перед детьми.