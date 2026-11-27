Незаконный транзит 53 тонн рыбных консервов из Латвии в Узбекистан пресекли в Псковской области 19 ноября. Нарушение выявили на железнодорожном пункте пропуска Посинь в Себежском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе ветеринарного контроля инспекторы установили, что консервы изготовлены на латвийском предприятии, ветеринарная сертификация продукции которого для ввоза в Россию и транзита через её территорию приостановлена с 7 октября 2026 года.

Транзит партии рыбных консервов по территории Евразийского экономического союза запретили. Инспекторы оформили акт о возврате груза.

Всю партию продукции вернули на сопредельную территорию.