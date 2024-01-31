Общество

Африканцы составляют почти половину нелегальных мигрантов в Псковской области

Граждане стран Африки составляют почти половину нелегальных мигрантов в Псковской области. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Это представители разных стран, порядка 40-50% — это африканские страны: Алжир, Гана, Конго, Гвинея, Египет, Камерун, Мали, Нигерия, а также Афганистан, Индия, Ирак, Йемен, Куба. Я могу долго перечислять», - сказал Юрий Федоров.

По его словам, с 15 ноября в Псковской области задержали свыше 220 иностранцев, которые следовали транзитом через регион с целью нелегально попасть в Евросоюз. В том числе здесь выявляют мигрантов с российско-финской границы.

За 2023 год в Псковской области выявили порядка 800 нелегальных мигрантов по различным статьям, включая статьи Уголовного кодекса.