Общество

Мастер-класс для желающих научиться пользоваться фотошопом проведут в Пскове

Псковский городской молодёжный центр 18 февраля приглашает молодёжь Пскова на бесплатный мастер-класс по графическому дизайну, его проведут специалисты школы программирования и цифрового творчества «КофеШкола». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На занятии участники научатся обрабатывать фотографии в популярном графическом редакторе AdobePhotoshop. Преподаватели помогут освоить основы ретуширования: как корректно корректировать цвета, стилизовать изображение, улучшать его качество и убирать лишние элементы. Также участники мастер-класса узнают о профессиях в сфере графического дизайна и о том, на какие специальности стоит обратить внимание для успешного развития в данной области.

Мастер-класс пройдёт в 12:00 по адресу: город Псков, улица Пароменская, 24.

Мероприятие будет интересно для всех, кто хочет научиться работать с графикой или просто интересуется новыми технологиями в сфере дизайна, отметили в молодежном центре.

Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону: 89215040723.