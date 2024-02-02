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Общество

Мастер-класс для желающих научиться пользоваться фотошопом проведут в Пскове

02.02.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодёжный центр 18 февраля приглашает молодёжь Пскова на бесплатный мастер-класс по графическому дизайну, его проведут специалисты школы программирования и цифрового творчества «КофеШкола». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На занятии участники научатся обрабатывать фотографии в популярном графическом редакторе AdobePhotoshop. Преподаватели помогут освоить основы ретуширования: как корректно корректировать цвета, стилизовать изображение, улучшать его качество и убирать лишние элементы. Также участники мастер-класса узнают о профессиях в сфере графического дизайна и о том, на какие специальности стоит обратить внимание для успешного развития в данной области.

Мастер-класс пройдёт в 12:00 по адресу: город Псков, улица Пароменская, 24.

Мероприятие будет интересно для всех, кто хочет научиться работать с графикой или просто интересуется новыми технологиями в сфере дизайна, отметили в молодежном центре. 

Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону: 89215040723.

Теги: #мастер-класс
Источник: Псковская Лента Новостей
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