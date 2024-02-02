Общество

Псковские школьники могут проверить знания по окружающему миру и экологии на всероссийской олимпиаде

Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для учеников 1–9 классов будет проходить с 6 февраля по 4 марта 2024 года. Традиционное мероприятие организовано в рамках национального проекта «Экология» и направлено на формирование у молодежи ответственного отношения к использованию природных ресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Интерактивные задания проверяют знания по биологии, тренируют логику и любознательность, а также помогают запомнить правила безопасного поведения дома и на природе. Обучающие мини-игры моделируют реальные ситуации, рассказывают о живых существах, обществе, происхождении вещей и бережном отношении к природе. Задания в формате мини-игр моделируют реальные ситуации, что помогает лучше усваивать информацию и поддерживает мотивацию.

Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь устройство с выходом в интернет.

Организаторы Олимпиады: АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой УЧИ.РУ при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.