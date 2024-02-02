Общество

Приставы проводят в Псковской области акцию «На защите ваших прав»

Судебные приставы в Псковской области 1-8 февраля проводят информационную акцию «На защите ваших прав». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

В рамках акции ведомство организует горячую линию для граждан, информационные мероприятия, опросы.

«Следите за актуальной информацией в наших официальных группах в социальных сетях. Участвуйте в опросах и задавайте интересующие вас вопросы, связанные с деятельностью профессиональных взыскателей – коллекторов, банков и микрокредитных организаций», - призвали приставы.