Общество

«То, что касается каждого»: о мерах соцподдержки рассказали псковичам

В начале года в Пскове традиционно проводится неделя приема граждан по вопросам соцподдержки. Это эффективный способ повысить уровень информированности псковичей о том, какая помощь предусмотрена и как ею воспользоваться. Также социальным вопросам был посвящен и круглый стол в штабе общественной поддержки Псковской области. О том, какие социальные проблемы волнуют жителей региона и какие изменения в законодательстве способствуют их решению, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

В рамках недели приема граждан по вопросам соцподдержки на вопросы жителей отвечают депутаты всех уровней, представители органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, социального фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому в работе круглого стола приняли участие депутат Псковского областного Собрания, управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова и заместитель руководителя комитета по социальной защите правительства Псковской области Татьяна Николаева.

«День изо дня люди обращаются к нам именно по социальным вопросам - это то, что касается каждого», - отметила модератор встречи, врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова.

Индексация пенсий и пособий

С 1 февраля этого года произошли изменения в законодательстве, которые касаются семей с детьми, пожилых граждан, ветеранов боевых действий. Подробности о них рассказала руководитель регионального отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

«Много индексаций проводится с 1 февраля. Но я начну с 1 января. 2024-й год, как любой другой, начался с индексации пенсий. Это стандартная индексация, предусмотренная Конституцией. В этом году мы провели индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам. Индекс - 7,5% . Часть пенсий в Пскове мы уже проиндексировали и выплатили досрочно в декабре. Все остальные получили пенсию в январе с учетом уже проведенной индексации по графику, который установлен. Процедура стандартная. Она делается беззаявительно», - пояснила Наталья Мельникова.

Кроме того, по ее словам, в этом году будут назначены выплаты «новым пенсионерам», и этот порядок является заявительным. Уже сделаны расчеты и макеты, и Социальный фонд России готов к подаче заявлений.

Работающим пенсионерам пенсия не индексируется, но осуществляется ее корректировка с 1 августа с учетом страховых взносов, которые поступили за работу в 2023 году.

Также, по словам Натальи Мельниковой, на 7,4% индексируются выплаты федеральным льготникам: инвалидам, участникам боевых действий и другим категориям. Набор социальных услуг в составе ежемесячной денежной выплаты так же проиндексирован.

В настоящее время вводится много мер поддержки матерей. В частности, увеличился размер материнского капитала. «Маткапитал платится как на первого, так и на второго ребенка. Он проиндексирован с 1 февраля. Размер маткапитала на первого ребенка составляет 630 тысяч, на второго 833 тыс рублей. Семьи могут направить эти деньги на улучшение жилищных условий, образование, накопительную часть пенсии мамы. Также сегодня востребованная мера - ежемесячная выплата из средств материнского капитала», - рассказала она.

Кроме того, проиндексированы пособия на ребенка до 1.5 лет, пособие на ребенка до 3 лет, единовременные выплаты по беременности. «Это огромный большой пул выплат, которые индексируем с целью повышения доходов и благосостояния наших жителей», - отметила Наталья Мельникова.

Участники встречи попросили руководителя регионального отделения Социального фонда России также рассказать о мерах поддержки предпенсионеров - людей, которым до пенсии осталось 1-2 года.

Льготы за труд

«Есть статус предпенсионера, который также гарантирует льготы. Их достаточно много. Они касаются многих ведомств. Очень важно, чтобы все ведомства, которые работают с этой категорией, предоставляли эти меры поддержки», - заметила Наталья Мельникова.

По ее словам, статус предпенсионера могут получить женщины с 50 лет и мужчины с 60 лет. Он дает право на налоговые льготы - освобождение от налога на имущество и от налога на земельный участок площадью до 6 соток. Также в случае увольнения предпенсионеры получат увеличенное пособие по безработице: в первые три месяца им будет выплачиваться 75% от заработка, последующие четыре месяца - 60% и затем 45%.

Кроме того, эта категория имеет право на выплаты накопительной пенсии досрочно.

Работающие предпенсионеры могут брать два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации. Их запрещено увольнять (кроме случаев сокращения штата и ликвидации предприятия). Занятые на вредных производствах предпенсионеры имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Еще один вопрос, который интересовал участников встречи, касался льгот для ветеранов труда. «Как получить звание ветерана труда федерального и регионального значения? И чем они отличаются?» - прозвучал вопрос из зала.

«Мы уже много лет занимаемся вопросами присвоения этих почетных званий жителям Псковской области. В разговоре мы употребляем формулировку «ветеран труда федерального значения», но правильно звание звучит «Ветеран труда». А на уровне региона принято звание «Ветеран труда Псковской области», - пояснила заместитель руководителя комитета по социальной защите правительства Псковской области Татьяна Николаева.

Замруководителя комитета также рассказала, что с 1 июля 2016 году вступили изменения в порядок присвоения звания «Ветеран труда». «Кроме общего страхового стажа и наград, которые дают право для присвоения звания, еще вводится требование — 15 лет трудовой деятельности в отрасли. Кроме того, каждое ведомство своим нормативным документом утвердило перечень наград за труд, который дает право на присвоение звания», - сообщила она.

Чтобы получить это звание, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Меры поддержки, которыми пользуются ветераны труда: ежемесячная денежная выплата (она проиндексирована и в 2024 году составляет 1527 рублей), преимущества при приеме в учреждения социального обслуживания, при вступлении в садоводческие товарищества, право на первоочередное выделение земельных участков под жилищное строительство. Кроме того, ветераны труда имеют право на приобретение социального месячного билета проездного и на оплату 50% стоимости проезда по маршрутам перевозок в пригородном сообщении.

Что касается регионального звания «Ветеран труда Псковской области», условия его получения более «демократичные». «Любая награда за труд рассматривается. Перечень самый обширный. Требования к общему трудовому стажу: не менее 35 лет для женщин, 40 лет для мужчин. В том числе не менее половины стажа - на территории Псковской области», - пояснила Татьяна Николаева.

Кроме того, «детям войны» (жителям, которые рождены в период 22 июня 1941 года по 2 сентября 1945 года), у которых трудовой стаж составляет 35 (для женщин) и 40 лет (для мужчин), звание «Ветеран труда Псковской области» прививается независимо от того, есть ли у человека награды.

Также представитель комитета соцзащиты рассказала о возможностях заключения социального контракта - меры, направленной на то, чтобы обучить человека предпринимательским или трудовым навыкам: «Основной критерий для получения социального контракта - это уровень дохода. Если гражданин или его семья являются малоимущими, доходы ниже прожиточного минимума - 15 298 рублей, то тогда гражданин имеет право получить господдержку в виде социального контракта».

Вопросы на контроле

Также во время проведения круглого стола в штабе общественной поддержки Псковской области проводился прием граждан по социальным вопросам. К депутату Псковского областного Собрания Армену Мнацаканяну обратилось не менее десяти человек по самым разным вопросам.

«Ко мне обратились жители ул. Нововойсковой по поводу разбитой дороги. По этому вопросу я уже вчера связывался с главой Пскова Борисом Андреевичем Елкиным. Также были обращения, касающиеся назначения пенсии, проблем медицинского обслуживания, мер социальной поддержки. Один вопрос, по проблеме догазификации, удалось решить на месте. Я оперативно получил информацию. До 1 марта газ в дом заявительницы будет проведен. Этот вопрос я держу на контроле», - рассказал Армен Мнацаканян.

Волнующие псковичей вопросы касаются именно социальной сферы, поэтому информированию о мерах соцподдержки было уделено максимум внимания.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова