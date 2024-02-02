Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
«Академия Слуха» подарки 1+1
Два хита псковской кухни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
 
 
 
ещё Общество 02.02.2024 10:270 Опасное тепло 02.02.2024 19:070 Новый состав Молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу 02.02.2024 18:450 Члены псковских профсоюзов отдадут дневной заработок на нужды СВО 02.02.2024 18:150 Порядка 70 псковских «дружинников» завершают обучение в центре «Воин» 02.02.2024 17:550 Как выявить обман с расчетом пенсии, объяснил эксперт 02.02.2024 17:500 «То, что касается каждого»: о мерах соцподдержки рассказали псковичам
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:4111 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 27.01.2024 18:361 Интерактив: А если убьёт? 29.01.2024 16:274 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«То, что касается каждого»: о мерах соцподдержки рассказали псковичам

02.02.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

В начале года в Пскове традиционно проводится неделя приема граждан по вопросам соцподдержки. Это эффективный способ повысить уровень информированности псковичей о том, какая помощь предусмотрена и как ею воспользоваться. Также социальным вопросам был посвящен и круглый стол в штабе общественной поддержки Псковской области. О том, какие социальные проблемы волнуют жителей региона и какие изменения в законодательстве способствуют их решению, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

В рамках недели приема граждан по вопросам соцподдержки на вопросы жителей отвечают депутаты всех уровней, представители органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, социального фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому в работе круглого стола приняли участие депутат Псковского областного Собрания, управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова и заместитель руководителя комитета по социальной защите правительства Псковской области Татьяна Николаева.

«День изо дня люди обращаются к нам именно по социальным вопросам - это то, что касается каждого», - отметила модератор встречи, врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова.

Индексация пенсий и пособий

С 1 февраля этого года произошли изменения в законодательстве, которые касаются семей с детьми, пожилых граждан, ветеранов боевых действий. Подробности о них рассказала руководитель регионального отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

«Много индексаций проводится с 1 февраля. Но я начну с 1 января. 2024-й год, как любой другой, начался с индексации пенсий. Это стандартная индексация, предусмотренная Конституцией. В этом году мы провели индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам. Индекс - 7,5% . Часть пенсий в Пскове мы уже проиндексировали и выплатили досрочно в декабре. Все остальные получили пенсию в январе с учетом уже проведенной индексации по графику, который установлен. Процедура стандартная. Она делается беззаявительно», - пояснила Наталья Мельникова.

Кроме того, по ее словам, в этом году будут назначены выплаты «новым пенсионерам», и этот порядок является заявительным. Уже сделаны расчеты и макеты, и Социальный фонд России готов к подаче заявлений.

Работающим пенсионерам пенсия не индексируется, но осуществляется ее корректировка с 1 августа с учетом страховых взносов, которые поступили за работу в 2023 году.

Также, по словам Натальи Мельниковой, на 7,4% индексируются выплаты федеральным льготникам: инвалидам, участникам боевых действий и другим категориям. Набор социальных услуг в составе ежемесячной денежной выплаты так же проиндексирован.

В настоящее время вводится много мер поддержки матерей. В частности, увеличился размер материнского капитала. «Маткапитал платится как на первого, так и на второго ребенка. Он проиндексирован с 1 февраля. Размер маткапитала на первого ребенка составляет 630 тысяч, на второго 833 тыс рублей. Семьи могут направить эти деньги на улучшение жилищных условий, образование, накопительную часть пенсии мамы. Также сегодня востребованная мера - ежемесячная выплата из средств материнского капитала», - рассказала она.

Кроме того, проиндексированы пособия на ребенка до 1.5 лет, пособие на ребенка до 3 лет, единовременные выплаты по беременности. «Это огромный большой пул выплат, которые индексируем с целью повышения доходов и благосостояния наших жителей», - отметила Наталья Мельникова.

Участники встречи попросили руководителя регионального отделения Социального фонда России также рассказать о мерах поддержки предпенсионеров - людей, которым до пенсии осталось 1-2 года.

Льготы за труд

«Есть статус предпенсионера, который также гарантирует льготы. Их достаточно много. Они касаются многих ведомств. Очень важно, чтобы все ведомства, которые работают с этой категорией, предоставляли эти меры поддержки», - заметила Наталья Мельникова.

По ее словам, статус предпенсионера могут получить женщины с 50 лет и мужчины с 60 лет. Он дает право на налоговые льготы - освобождение от налога на имущество и от налога на земельный участок площадью до 6 соток. Также в случае увольнения предпенсионеры получат увеличенное пособие по безработице: в первые три месяца им будет выплачиваться 75% от заработка, последующие четыре месяца - 60% и затем 45%.

Кроме того, эта категория имеет право на выплаты накопительной пенсии досрочно.

Работающие предпенсионеры могут брать два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации. Их запрещено увольнять (кроме случаев сокращения штата и ликвидации предприятия). Занятые на вредных производствах предпенсионеры имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Еще один вопрос, который интересовал участников встречи, касался льгот для ветеранов труда. «Как получить звание ветерана труда федерального и регионального значения? И чем они отличаются?» - прозвучал вопрос из зала.

«Мы уже много лет занимаемся вопросами присвоения этих почетных званий жителям Псковской области. В разговоре мы употребляем формулировку «ветеран труда федерального значения», но правильно звание звучит «Ветеран труда». А на уровне региона принято звание «Ветеран труда Псковской области», - пояснила заместитель руководителя комитета по социальной защите правительства Псковской области Татьяна Николаева.

Замруководителя комитета также рассказала, что с 1 июля 2016 году вступили изменения в порядок присвоения звания «Ветеран труда». «Кроме общего страхового стажа и наград, которые дают право для присвоения звания, еще вводится требование — 15 лет трудовой деятельности в отрасли. Кроме того, каждое ведомство своим нормативным документом утвердило перечень наград за труд, который дает право на присвоение звания», - сообщила она.

Чтобы получить это звание, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Меры поддержки, которыми пользуются ветераны труда: ежемесячная денежная выплата (она проиндексирована и в 2024 году составляет 1527 рублей), преимущества при приеме в учреждения социального обслуживания, при вступлении в садоводческие товарищества, право на первоочередное выделение земельных участков под жилищное строительство. Кроме того, ветераны труда имеют право на приобретение социального месячного билета проездного и на оплату 50% стоимости проезда по маршрутам перевозок в пригородном сообщении.

Что касается регионального звания «Ветеран труда Псковской области», условия его получения более «демократичные». «Любая награда за труд рассматривается. Перечень самый обширный. Требования к общему трудовому стажу: не менее 35 лет для женщин, 40 лет для мужчин. В том числе не менее половины стажа - на территории Псковской области», - пояснила Татьяна Николаева.

Кроме того, «детям войны» (жителям, которые рождены в период 22 июня 1941 года по 2 сентября 1945 года), у которых трудовой стаж составляет 35 (для женщин) и 40 лет (для мужчин), звание «Ветеран труда Псковской области» прививается независимо от того, есть ли у человека награды.

Также представитель комитета соцзащиты рассказала о возможностях заключения социального контракта - меры, направленной на то, чтобы обучить человека предпринимательским или трудовым навыкам: «Основной критерий для получения социального контракта - это уровень дохода. Если гражданин или его семья являются малоимущими, доходы ниже прожиточного минимума - 15 298 рублей, то тогда гражданин имеет право получить господдержку в виде социального контракта».

Вопросы на контроле

Также во время проведения круглого стола в штабе общественной поддержки Псковской области проводился прием граждан по социальным вопросам. К депутату Псковского областного Собрания Армену Мнацаканяну обратилось не менее десяти человек по самым разным вопросам.

«Ко мне обратились жители ул. Нововойсковой по поводу разбитой дороги. По этому вопросу я уже вчера связывался с главой Пскова Борисом Андреевичем Елкиным. Также были обращения, касающиеся назначения пенсии, проблем медицинского обслуживания, мер социальной поддержки. Один вопрос, по проблеме догазификации, удалось решить на месте. Я оперативно получил информацию. До 1 марта газ в дом заявительницы будет проведен. Этот вопрос я держу на контроле», - рассказал Армен Мнацаканян.

Волнующие псковичей вопросы касаются именно социальной сферы, поэтому информированию о мерах соцподдержки было уделено максимум внимания.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

Теги: #меры поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 194 человека
02.02.2024, 19:200 Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое 02.02.2024, 19:100 Две трети банковских переводов жители Псковской области делали через СБП 02.02.2024, 19:070 Новый состав Молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу 02.02.2024, 19:000 В РСТ заявили об увеличении трат иностранных туристов в РФ в два раза за четыре года
02.02.2024, 18:450 Члены псковских профсоюзов отдадут дневной заработок на нужды СВО 02.02.2024, 18:270 Розыгрыш билетов на акцию «Влюбленные в искусство» проходит в Псковском музее 02.02.2024, 18:150 Порядка 70 псковских «дружинников» завершают обучение в центре «Воин» 02.02.2024, 18:000 Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов
02.02.2024, 17:550 Как выявить обман с расчетом пенсии, объяснил эксперт 02.02.2024, 17:500 «То, что касается каждого»: о мерах соцподдержки рассказали псковичам 02.02.2024, 17:440 Более 50 команд соревновались в военно-спортивной игре в честь 100-летия Александра Матросова 02.02.2024, 17:370 Сотрудники псковского УФСИН помогли раскрыть почти 400 преступлений в 2023 году
02.02.2024, 17:360 Значение слова «рундук» раскрыли в псковском музее 02.02.2024, 17:290 Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год 02.02.2024, 17:260 Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с Красным Крестом 02.02.2024, 17:251 Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей
02.02.2024, 17:140 За неделю число волонтеров проекта ФКГС выросло в 4 раза 02.02.2024, 17:050 Юный пскович занял второе место в международном шахматном турнире 02.02.2024, 16:540 Мемориальные доски в память о героях СВО открыли на фасаде здания Родинской школы 02.02.2024, 16:510 Лекция о старообрядцах пройдет в Пскове 9 февраля
02.02.2024, 16:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 февраля 02.02.2024, 16:290 Движение автотранспорта на участке улицы Лагерной в Пскове закроют с 5 февраля 02.02.2024, 16:230 Более 3 тысяч обращений зафиксировала система «Инцидент Менеджмент» в Псковской области 02.02.2024, 16:170 Мужчину осудили в Бежаницах за нападение на двух таксистов
02.02.2024, 16:060 На учете в Великих Луках стоят 70 неблагополучных семей 02.02.2024, 16:020 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя 02.02.2024, 15:570 «Единая Россия» выполнила годовой план по народной программе на 96% 02.02.2024, 15:480 В Псковском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре
02.02.2024, 15:420 ЛДПР проводит опрос для выявления основных проблем Псковской области 02.02.2024, 15:320 ООО «Айсен» не смогло обжаловать попадание в реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области 02.02.2024, 15:290 Псковички стали победительницами первенства СЗФО по футзалу 02.02.2024, 15:170 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму?
02.02.2024, 15:150 Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения 02.02.2024, 15:060 «Квартирник»: Группа «Портал» о рок-тусовке, стихотворных историях и необходимости концертного грима. ВИДЕО 02.02.2024, 14:490 Полномочия депутата Великолукской гордумы Екатерины Семёновой прекратили досрочно 02.02.2024, 14:420 Более 600 соотечественников переехали в Псковскую область в прошлом году из-за рубежа
02.02.2024, 14:280 Ресурсный центр поддержки пожилых людей начал свою работу в Пскове 02.02.2024, 14:240 Инъектирование стен завершают в башне Нижних решеток в Печорах 02.02.2024, 14:090 Судимого 22-летнего великолучанина задержали по подозрению в новых преступлениях 02.02.2024, 14:050 Первые в России «очки будущего» станут доступны псковичам уже в марте
02.02.2024, 13:590 «Хайпожоры»: Демоверсия интернет-блэкаута, ВИП-мошенничество и очередные ошапурки. ВИДЕО 02.02.2024, 13:560 Новую программу по труду в школах планируют утвердить к 1 июня 02.02.2024, 13:380 Снег и до +4 градусов прогнозируют в Псковской области 3 февраля 02.02.2024, 13:280 Выбивать долги с россиян будут при помощи роботов
02.02.2024, 13:250 Мошенники рассылают ложные сообщения от имени главы Новосокольнического района 02.02.2024, 13:240 2024: вызовы, угрозы, ожидания 02.02.2024, 13:180 Ирина Свиридова утратила статус потенциального кандидата в президенты России 02.02.2024, 13:090 Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли Псковской области свыше 1,6 млрд рублей
02.02.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с рок-группой «Портал» 02.02.2024, 12:590 Антон Минаков: Доверие к дистанционному электронному голосованию выросло 02.02.2024, 12:540 Борис Елкин призвал подавать заявки на областной конкурс проектов ТОС 02.02.2024, 12:480 Более половины жителей Псковской области прошли диспансеризацию в течение последних двух лет
02.02.2024, 12:360 Псковские таможенники не дали жителю Германии вывезти из РФ коллекцию минералов 02.02.2024, 12:320 «Зверьё моё»: Собака для джентльмена 02.02.2024, 12:320 «Разрушающее мозг» блюдо назвала диетолог 02.02.2024, 12:190 Уехавшего из РФ экс-члена псковского «Яблока» заочно заключили под стражу
02.02.2024, 12:180 На участие в онлайн-голосовании на выборах подали 740 тысяч заявок 02.02.2024, 12:130 Почти 150 осужденных вышли по УДО в Псковской области в 2023 году 02.02.2024, 12:071 Псковский «Экопром» оштрафовали за невывоз мусора в новогодние праздники 02.02.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
02.02.2024, 11:470 Почти 20 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали жители Псковской области 02.02.2024, 11:380 «Квартирник»: Группа «Портал» о рок-тусовке, стихотворных историях и необходимости концертного грима 02.02.2024, 11:300 ЦИК выявила недостатки в документах двух потенциальных кандидатов в президенты 02.02.2024, 11:250 Карантин по бешенству ввели в Новоржевском муниципальном округе
02.02.2024, 11:170 Преграды догазификации: на круглом столе в Пскове обсудили, как ускорить подключение домохозяйств к голубому топливу 02.02.2024, 11:030 «Хайпожоры»: Демоверсия интернет-блэкаута, ВИП-мошенничество и очередные ошапурки 02.02.2024, 10:570 Из-за «минирований» в Великих Луках за год возбудили 44 уголовных дела  02.02.2024, 10:500 Место встречи: улица Алтаева
02.02.2024, 10:410 Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО 02.02.2024, 10:270 Опасное тепло 02.02.2024, 10:190 Названы недопустимые в разговоре с телефонными мошенниками слова 02.02.2024, 10:050 Мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
02.02.2024, 09:490 Учащиеся Тямшанской гимназии первыми оценили работу второй линии завода «Титан-Полимер» 02.02.2024, 09:350 Плюсса осталась без водоснабжения из-за аварии на сетях 02.02.2024, 09:311 Мединский заявил, что новый учебник по обществознанию на завершающем этапе 02.02.2024, 09:150 Сотовую связь вернут в российские вузы и кампусы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru