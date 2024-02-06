Общество

Умер актер из сериалов «Счастливы вместе» и «Глухарь» Александр Симонец

Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь», скончался на 62-м году жизни в Благовещенске, сообщается на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», - говорится в сообщении.

Отмечается, что амурскому зрителю Симонец запомнился в комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке «Ханума» и в роли ироничного Игоря – отца семейства из спектакля «Весы» Евгения Гришковца, пишет РИА Новости.

Больше 20 лет артист служил в Московском академическом театре Сатиры. Также он работал в московском театре-студии «Бенефис». С 2001 по 2004 год Симонец играл главную роль в стикоме «Дружная семейка», также он сыграл эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь» и многих других.