Общество

Родителям 3 тысяч детей в Псковской области назначили единовременное пособие в 2023 году

Отделение Социального фонда России по Псковской области назначило единовременное пособие при рождении ребенка родителям 3 тысяч детей в 2023 году. Это — разовая мера поддержки, которую региональное отделение СФР предоставляет одному из родителей. Всего на финансирование данной выплаты было направлено свыше 68 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

«Пособие положено семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить его могут как работающие, так и неработающие граждане, а также опекуны, усыновители или приемные родители. Трудоустроенной маме выплата назначается проактивно на основании данных, поступивших в фонд из органов ЗАГС. Если, например, в семье официально работает только отец, то пособие будет назначено ему. В этом случае нужно будет обратиться к работодателю с заявлением для направления соответствующей информации в отделение фонда. Неработающим родителям для оформления пособия следует подать заявление в клиентскую службу фонда. Сделать это можно и на портале Госуслуг», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней при наличии всех необходимых документов и сведений для его назначения. Выплата поступает в течение 5 рабочих дней после вынесения положительного решения.

C 1 февраля 2024 года размер единовременного пособия при рождении ребенка проиндексирован и составляет 24 604 рубля.