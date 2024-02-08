Общество

«Берите да делайте!»: плюсы и минусы создания городских ТОСов

Оборудовать детскую или спортивную площадку, благоустроить двор, установить видеонаблюдение или даже организовать праздник для детей! Любые инициативы городские жители могут воплотить в жизнь, создав территориальное общественное самоуправление. Сколько ТОСов работает в Пскове и какие полезные проекты им удалось реализовать, в том числе, в многоквартирных домах, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Не набор слов, а реальная возможность

«До 16 февраля можно подать заявки на областной конкурс проектов ТОС. Премиальный фонд по решению губернатора Михаила Ведерникова в этом году увеличен», - напомнил горожанам в своем ТГ-канале глава Пскова Борис Елкин.

По его словам, сейчас в Пскове насчитывается 36 ТОСов, и в стадии регистрации находятся пять объединений. «Еще не поздно собраться и начать действовать», - заметил глава города. И добавил, что в ближайшее время стартует и городской конкурс проектов ТОС, общая сумма грантов в котором увеличена с 5 до 10 млн рублей. Объявление о нем будет позже, «чтобы дать возможность псковским тосовцам поучаствовать в обоих».

«Территориальное общественное самоуправление – это не набор слов, а реальная возможность сделать свой двор лучше. В прошлом году этим инструментом воспользовались девять объединений собственников жилья. Реализовано 16 проектов. Одни установили детский комплекс, другие сделали газон, третьи облагородили контейнерную площадку... Вариантов множество. Каждый ТОС сам определяет, что изменить, и составляет заявку на конкурс», - заметил Борис Елкин.

Активные люди

Движение ТОС активно развивается на сельских территориях, но и в городских микрорайонах благодаря инициативным людям создаются такие объединения и реализовываются полезные инициативы. Так, в многоквартирном доме по ул. Байкова,7 ТОС был создан одним из первых в Пскове. «Тогда работа только начиналась, и я на своем опыте опробовал эту историю», - рассказал руководитель территориального общественного самоуправления этого дома, председатель правления регионального Союза собственников недвижимости Алексей Кириллов.

По его словам, ТОС был создан в рамках одного многоквартирного дома с прилегающей территорией. «У нас дом дружный, и было достаточно легко. В деятельности ТОС активно принимали участие жители: высаживали палисадники, цветочки, ухаживали за придомовой территорией», - рассказал Алексей Кириллов.

Само собой, ТОС сразу же стал участвовать в конкурсах на распределение субсидий. «В первом конкурсе на средства субсидии установили тепловой узел учета горячей воды. Для этого провели общее собрание: достаточно сложный был процесс, но мы его прошли, приобрели и установили оборудование», - рассказал председатель ТОС.

Затем жильцы дома приняли участие во втором конкурсе. И тоже успешно. Дополнительное финансирование позволило расширить парковочную зону. «Заброшенный пустырек облагородили, и там появились дополнительные парковочные места для четырех автомобилей».

Другой «первопроходец» - ТОС «Майора Доставалова, 1» в прошлом году был признан победителем среди территориальных общественных самоуправлений городских округов. За годы существования объединения по программе «Комфортная городская среда» построена спортивная площадка с опорами и ограждениями, приобретено оборудование для проведения дворовых мероприятий и установлена система видеонаблюдения.

«Спортивная площадка без мероприятий — мертвый объект. Поэтому я подала заявку на проведение спортивных детских конкурсов и праздников. В первом конкурсе мы выиграли грант 200 тысяч рублей. На часть средств приобрели спортивный инвентарь, другую часть потратили на покупку музыкальной аппаратуры, которую используем при проведении дворовых мероприятий»,- рассказала председатель ТОС Алла Горшкова.

Затем было участие еще в нескольких конкурсах. Благодаря этому, благоустроили двор: «поставили заборчики, сделали палисаднички». А приз за победу в конкурсе на лучший ТОС потратили на организацию системы видеонаблюдения.

Конкурсы, по словам Аллы Горшковой, реальная возможность получить что-то, но условия их постепенно меняются. «Добавилось много критериев, необходимо согласие собственников. При этом не учтены такие моменты, как события. Мы традиционно во дворе проводим новогодний хоровод. Елочку ставим, детей собираем, дарим подарки, читаем стихи. Но чтобы такое мероприятие заявить, я все равно должна провести собрание жильцов многоквартирного дома. А наш ТОС создан в одном подъезде многоквартирного дома», - пояснила председатель объединения.

Но все же, по словам женщины, организовывать ТОСы стоит. «Финансирование на реализацию своих проектов получить реально, если работаете с управляющей организацией. Она и собрание провести поможет, и примет участие в софинансировании, а это дает баллы в конкурсе, и шансов выиграть уже больше. Если есть управляйка и есть актив - шансы хорошие. А написать проект помогут в правительстве области», - сказала она.

С ТОСом получилось!

Именно благодаря ТОСам в некоторых псковских дворах появляются современные детские площадки. Возле пятиэтажки по ул. Юбилейной,51 долгое время не было ничего, кроме старой металлической горки-ракеты. «Ее надо было давно сносить, но иначе вообще ничего бы не было, а двор большой. Поэтому мы пробовали в разных конкурсах участвовать, выходили на депутатов, даже президенту писали. А получилось установить новую площадку только с ТОСом», - рассказала председатель ТОС «Юбилейная, 51» Ольга Самсонова.

По словам Ольги Самсоновой, жильцы дома и еще двух соседних домов очень активные. Поэтому многие проблемы решали сами: добились асфальтирования двора, на свои деньги установили шлагбаумы. Поэтому и ТОС легко организовали, и проект разработали, и конкурс в прошлом году выиграли.

«Мы уже установили детскую площадку. Она разбита на несколько зон: для детишек от 3 до 5 лет песочница и домик, для детей от 7 до 12 лет — препятствия небольшие, для более старших - уличные тренажеры. На них занимаются и взрослые»,- рассказала Ольга Самсонова.

В этом году ТОС тоже будет участвовать в конкурсе. Активисты хотят защитить свою площадку от вандалов и получить финансирование на установку системы видеонаблюдения.

ТОСу на ул. Ижорского батальона, 39 всего год работы удалось реализовать сразу два проекта. Итог: дворе установлены детская и спортивная площадки. «Сейчас подаем заявку на областной конкурс, хотим сделать резиновое покрытие для нашей площадки», - рассказала председатель ТОС Анна Григорьева.

В ноябре 2022 года инициативная группа зарегистрировала территориальное общественное самоуправление, и уже в начале 2023 года ТОС принял участие в конкурсе проектов.

«У нас была старая детская площадка, где качели стали непригодны для использования. Хотелось все это заменить. А потом решили сделать и спортивную площадку»,- рассказала Анна. Сложностей при подготовке проекта не возникло — на всех этапах помогал депутат городской Думы по округу Григорий Стороненков.

Плюсы и противоречия

«Создание ТОС и участие их в грантовых конкурсах — это, безусловно положительный опыт и возможность для реализации своих инициатив», - считает Алексей Кириллов.

Но для этого нужно быть активным — ведь такие объединения, как ТОС, держатся именно за счет активистов. Также надо быть готовым и к преодолению некоторых трудностей. «К сожалению, в отличие от сельских территорий, где границы ТОСов большие и можно разгуляться, а людей меньше и можно оперативно решения принимать, в многоквартирных домах с этим сложнее. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в рамках 131-ФЗ «О местном самоуправлении», а большинство инициатив в многоквартирном доме в городе регламентируется жилищным законодательством. И в некоторых моментах эти нормы противоречат друг другу. Например, ТОС выдвинул инициативу, и общее собрание членов объединения ее одобрило. Но еще нужно провести собрание собственников МКД, которые не все являются членами ТОС. Их мнение тоже учитывается. И, грубо говоря, «поставить скамейку» становится сложно», - отметил он.

В то же время, по словам Алексея Кириллова, тосовское движение в Псковской области развивается, и активно поддерживается губернатором. Это действенный инструмент для реализации инициатив. Тем более, в рамках 131-ФЗ вопросы местного значения — это не только благоустройство, но и создание пожарных дружин, охрана общественного порядка, организация досуга, в том числе, детей. «В Псковской области не так много возможностей привлечения дополнительных ресурсов для реализации инициатив. Берите, да делайте. Что вам мешает».

Светлана Синцова