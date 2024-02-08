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Число просмотров публикации с интервью Путина Карлсону в X превысило 70 млн

Публикация интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, набрала больше 70,5 млн просмотров на странице журналиста в соцсети X за более чем девять часов с момента размещения.

Отметку «мне нравится» под публикацией поставили 597 тыс. пользователей.

Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 3,2 млн, пишет ТАСС.

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Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.