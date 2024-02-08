Общество

Александр Козловский: Памятник Матросову - символ узнаваемости Великих Лук

Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову является символом узнаваемости Великих Лук. Такое мнение озвучил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский на открытии круглого стола регионального отделения РВИО в Великих Луках, посвященного 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Александр Матросов известен всем: молодым и великолучанам постарше. Памятник является символом узнаваемости нашего города. Рад, что Российское военно-историческое общество активизирует работу местного отделения в Великих Луках и проводит мероприятие, посвящённое Александру Матросову. Цель и задача общества — не забывать исторические моменты, в данном случае с Великими Луками», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что для юга Псковской области, для города Великие Луки Великая Отечественная война – это часть истории каждой семьи, каждого поселка и улицы.

«Российское военно-историческое общество, которое в нашем регионе организовал Александр Александрович Борисов, берет на себя именно эту функцию – сберечь историю для потомков без искажений и создать систему передачи этих знаний будущим поколениям. Уверен, что благодаря работе отделения РВИО в Великих Луках славная история юга Псковской области будет раскрыта в полной мере и сохранена на многие столетия», — отметил он.

Напомним, 5 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Матросова. Он закрыл грудью вражеский ДЗОТ в боях под деревней Чернушки (ныне это территория Локнянского района) 27 февраля 1943 года.

Памятник в Великих Луках сооружён в 1954 году на могиле героя, чьи останки в июне 1948 года были перенесены в Великие Луки из-под деревни Чернушки, где Матросов геройски погиб и был первоначально похоронен.