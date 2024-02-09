Общество

День памяти Александра Пушкина отмечают 10 февраля

188-ю годовщину со дня гибели поэта Александра Пушкина отмечают в России сегодня, 10 февраля. В Псковской области в этот день пройдет ряд памятных и культурных мероприятий.

В этот день в 1837 году в Санкт-Петербурге русский поэт скончался после трагической дуэли с Жоржем Дантесом на Черной речке.

В День памяти Пушкина вход во все музеи Пушкинского заповедника для индивидуальных посетителей вне организованных туристических групп будет бесплатным. В «Михайловском» также напомнили, что на этот день в «Михайловском» запланирован ряд памятных событий. Центральное из них — лития «по убиенному болярину Александру» в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы поэта. По традиции, заведённой много десятилетий назад, ещё первым послевоенным директором «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, общую молитву начнут в 14.45, в час смерти поэта.

Кроме того, в день памяти Пушкина в мемориальной усадьбе «Михайловское», в отреставрированном выставочном зале («Льняной амбар») в полдень 10 февраля откроют выставку «Мой Пушкин», подготовленную по уникальной коллекции произведений, созданных наивными художниками Оренбуржья.

А завершит череду памятных событий концерт «Венок Пушкину», подготовленный музыкантами московского камерного оркестра Luminis Artis («Искусство света»).

Вход на выставку и концерт 10 февраля также бесплатны для посетителей.

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В Пскове состоится концерт-показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» под музыкальное сопровождение Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в Псковской областной филармонии. Мультсериал посвящен периоду ссылки А. С. Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года. Именно в этот время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения. Начало в 17:00.

В библиотеке имени И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19а) пройдет лекция «Пушкин-мыслитель» доцента кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Нины Цветковой. Мероприятие состоится 11 февраля в 15:00.