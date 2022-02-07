Культура

День памяти Пушкина отмечают в Псковской области

185-ю годовщину со дня гибели поэта Александра Пушкина отмечают в России сегодня, 10 февраля. В Псковской области в этот день пройдет ряд памятных и культурных мероприятий.

Так, у памятника поэту в Летнем саду в Пскове пройдет митинг «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». У подножия монумента состоится чтение стихов поэта. Начало в 12:00.

С 17:00 до 20:00 впервые будет организована аудиотрансляция произведений Александра Пушкина на улицах Пскова. Жители и гости города услышат стихи и отрывки прозы на протяжении от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой.

На набережной реки Великой в Пскове откроется выставка «Пушкин от А до Я» с интересными фактами из жизни поэта.

Памятные мероприятия в день гибели поэта пройдут и в Пушкинских Горах. В 14:45 начнется лития на могиле Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре.

В Михайловском будет работать выставка из собрания Новгородского музея-заповедника, запланирована встреча с поэтом, критиком и публицистом Юрием Кублановским.

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Напомним, литературный спектакль «Пир», ранее заявленный в программе памяти Пушкина 10 февраля, не будет сыгран в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в связи с болезнью одного из актеров.

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Последним дням поэта будут посвящены литературная встреча и молодежная дискуссия «Что для нас значит Пушкин?» в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское».

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Кроме того, в этот день в 16:00 состоится вебинар «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)». Его проведут Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское».

В День памяти Пушкина вход во все музеи Пушкинского заповедника для индивидуальных посетителей будет бесплатным. Гостям нужно будет оплатить только экскурсионное обслуживание — в том случае, если оно им понадобится.

Подробнее о программе на 10 февраля (с указанием времени и места проведения каждого из событий, возрастных рекомендаций и так далее) можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское» и в официальных сообществах учреждения в социальных сетях, а также в экскурсионном бюро музея по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09.