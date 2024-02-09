Общество

Медали «За любовь и верность» вручат псковским парам

Медали «За любовь и верность» вручат псковским парам, прожившим в браке более 25 лет в День семьи, любви и верности. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил во время еженедельного обращения, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Летом, в День семьи, любви и верности, в каждом муниципальном образовании пройдут праздничные мероприятия и будут вручаться медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке от 25 лет», – рассказал губернатор.

Эти медали, согласно федеральному регламенту вручаются по ходатайству родных, самой пары или руководителей муниципалитетов. Для этого необходимо направить в комитет по социальной защите Псковской области или территориальный отдел соцзащиты в городе или районе заявление в свободной форме до конца мая. Для региона выделят ограниченное количество медалей.

«Также с этого года у нас появились региональные медали к золотой свадьбе, это 50 лет совместной жизни», – добавил Михаил Ведерников.