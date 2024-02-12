Общество

Почти 20 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 84 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 5 по 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушений, изъяли 17 единиц оружия и шесть боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.