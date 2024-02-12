Общество

Как выходить из конфликтных ситуаций, узнали псковские семьи

Отцы, мамы, дети приняли участие в тренинге, прошедшем в Штабе общественной поддержки, и научились выходить из конфликтных ситуаций в семье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки

Практикум, обмен мнениями в формате круга провела медиатор Ольга Алексеева при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

Медиатор Ольга Алексеева выступила в тренинге в роли хранителя круга. «Форму круга мы избрали потому, что это эффективная форма для разрешения конфликтов», - пояснила Ольга Алексеева. Она напомнила, что основы коммуникации в семье идут от родителей и именно они могут научить ребёнка взаимодействию в мире, а не только в семье. В качестве примера она привела самую распространенную ситуацию, которая заключается в том, что родители хотят, чтоб дети жили мирно в классе, а сами в школьных чатах ругаются между собой, тем самым транслируя враждебность.

В самом начале тренинга хранитель круга проговорила правила круга и предложила участникам мероприятия написать пожелания, которые родители и дети оставили в тайне от своих родных до окончания мероприятия.

В доверительное обстановке участники тренинга проговорили вслух все, что не нравится во взаимоотношениях между родителями и детьми. Каждый высказался по сложной ситуации сам и дал рекомендации по решению сложных вопросов. «Мы все друг у друга можем учиться и делиться тем, как с проблемами бороться», - подчеркнула медиатор.

В итоге встречи вывели список универсальных советов, которые помогут справиться с проблемами. Среди них: каждый вечер не менее 30 минут выделить время, чтобы делиться в семье эмоциями и рассказывать о том, как прошёл день у каждого члена семьи; прислушиваться к мнению членов семьи; писать список дел, а не напоминать по несколько раз об одном и том же; слышать друг друга; быть внимательным друг к другу; проговаривать эмоции.

«Важно, чтобы мы говорили то, что чувствуем. Семья обязательно поймет и поможет», - отметила Наталия Соколова.