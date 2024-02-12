Общество

Адвокат предупредил, как обезопасить себя от криминальных кредитов

Надежный способ обезопасить себя от кредитов, которые на ваш паспорт могут взять мошенники, назвал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Как правило, криминальные кредиты берут на утерянные паспорта граждан. Основной документ следует беречь, никому не передавать и не отдавать в залог. Некоторые финансовые организации дают в долг удаленно, достаточно лишь скана паспорта с фотографией. Рассылать такие снимки без нужды не следует, пишет «Прайм».

«Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото», - советует адвокат.

Также, ни в коем случае нельзя брать кредиты по настоянию мошенников, которые представляются сотрудниками служб безопасности, налоговой и даже Центробанка. К подобным просьбам близких тоже следует отнестись настороженно – ведь отдавать деньги с процентами придется вам, напомнил Миронов.