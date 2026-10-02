«Зеркала»: Трагедия в великолукском роддоме — объективное следствие или хайп в соцсетях?

Сегодня ведущие Ксения Журавкова и Олег Добрынин поднимут в эфире тяжелую, но резонансную тему, которая буквально взорвала региональные паблики. Поводом для бурного обсуждения стала информация о смерти младенца в роддоме Великих Лук. После того, как в соцсетях завирусилось видеообращение родственницы пострадавшей семьи, под публикацией поднялся шквал критики: сразу несколько женщин поспешили поделиться собственным негативным опытом родов в этом учреждении. Региональный Минздрав уже отреагировал на сетевую волну и объявил о начале служебной проверки. Официальные причины и обстоятельства трагедии ведомством пока не озвучивались.

Главные вопросы и этические дилеммы предстоящего эфира:

Реакция медицинского сообщества: Главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк призвал общественность отказаться от поспешных выводов до окончания официальных разбирательств, жестко охарактеризовав бурную реакцию в комментариях: «В том, что в соцсетях происходит, я вижу только одну причину — это просто хайп на трагическом событии».

Границы дозволенного в медиа: Где грань между общественным контролем и циничным набором просмотров на чужом горе? Допустимо ли тиражировать обвинения в адрес врачей до того, как свое слово скажут эксперты и следователи?

Путь к справедливости: Как в условиях колоссального эмоционального давления со стороны интернет-пользователей добиться действительно беспристрастного, справедливого и профессионального расследования этой трагедии?

Подробнее об этом – в 12.03. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.