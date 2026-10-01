Осенний гингивит: почему десны кровоточат именно в октябре

Многие замечают странную закономерность: с наступлением холодов и включением отопления десны начинают напоминать о себе. Легкая кровоточивость при чистке зубов, покраснение, ощущение дискомфорта — всё это частые спутники октября. Это не совпадение, а классическое сезонное обострение гингивита — воспаления десен. Почему это происходит и как вернуть деснам здоровье, рассказали Псковской Ленте Новостей специалисты Стоматологической поликлиники Пскова.

Почему именно осенью? Три главные причины

Скрытый дефицит витамина С. Летние запасы аскорбиновой кислоты, накопленные благодаря свежим овощам, ягодам и фруктам, к середине осени истощаются. Витамин С — ключевой элемент для прочности стенок мелких сосудов. Когда его не хватает, капилляры в деснах становятся хрупкими и лопаются даже от легкого прикосновения щеткой. Смена рациона. Организм перестраивается на холодное время года. В тарелке становится больше согревающих, но мягких и углеводных блюд: картофельного пюре, разваренных каш, горячего хлеба и выпечки. Твердая пища (яблоки, морковь, жесткое мясо), которая летом естественным образом счищала налет и массировала десны, исчезает из меню. Без этой нагрузки кровообращение в тканях пародонта снижается, а мягкий налет скапливается быстрее. Снижение иммунитета и сухой воздух. Перепады температур, сезонные ОРВИ и начало отопительного сезона — серьезный стресс для организма. Защитные силы падают, а слизистые пересыхают. Сухой воздух в квартирах и офисах меняет состав слюны, снижая ее естественную способность смывать бактерии. Местный иммунитет полости рта ослабевает, и микробам становится проще атаковать десны.

Важный нюанс, о котором часто забывают: даже если вы идеально чистите зубы, кровоточивость может сохраняться. Осенью зубной налет минерализуется быстрее, превращаясь в твердый зубной камень. Он, как наждачная бумага, постоянно травмирует край десны, и убрать его самостоятельно невозможно. Именно камень часто становится главной причиной того, что десны не заживают.

Что делать, если десны начали кровоточить?

Шаг 1. Скорректируйте домашнюю гигиену (на 3–5 дней) Не прекращайте чистить зубы! Пропуск гигиены только ухудшит ситуацию. Замените щетку на новую с мягкой (Soft) щетиной. Старая со временем становится жестче и травмирует воспаленные ткани. Используйте зубную пасту с пометкой «для чувствительных десен» или с экстрактами трав (ромашка, шалфей, кора дуба). Избегайте агрессивных отбеливающих паст. Обязательно подключите зубную нить или ершики, но действуйте максимально деликатно. Полощите рот после еды ополаскивателем на основе трав без спирта и хлоргексидина (он нужен только коротким курсом по назначению врача).

Шаг 2. Скорректируйте питание Добавьте в рацион местные сезонные продукты: квашеную капусту, моченые яблоки, облепиху, отвар шиповника, свежий болгарский перец — это надежные источники витамина С. Включите твердые овощи. Не обязательно грызть жесткую морковь. Достаточно слегка не доваривать брокколи и цветную капусту, нарезать болгарский перец и сельдерей соломкой для перекусов. Ограничьте липкую углеводную пищу (ириски, печенье, снэки), которая прилипает к зубам и питает бактерии.

Шаг 3. Местные средства (кратковременно) Для снятия острого воспаления можно использовать стоматологические гели с противовоспалительными компонентами (например, на основе холина салицилата или других разрешенных безрецептурных составов). Они уменьшают отек и болезненность. Важно: это временная мера, которая снимает симптомы, но не убирает причину.

Когда нужно идти к врачу?

Домашний уход — это первый этап. Если в течение 5–7 дней тщательной гигиены кровоточивость не проходит, десны остаются красными или вы замечаете неприятный запах — это прямой сигнал для визита к стоматологу.

Главная процедура в этом случае — профессиональная гигиена полости рта. Врач ультразвуком и специальными ручными инструментами снимет твердый зубной камень и пигментированный налет, которые вы не можете убрать дома. После этого поверхность зубов полируется, и десна получает возможность плотно прилегать к зубу и заживать.

Обратите внимание: удаление твердых отложений должно проводиться только в поликлинике. Попытки убрать камень дома или использовать агрессивные народные средства (например, чистый лимонный сок или соду) приведут к истончению эмали и ожогу слизистой.

Чего делать нельзя: • Использовать жесткую зубную щетку, пытаясь «протереть» десны до крови. • Применять отбеливающие или содосодержащие пасты — они усиливают воспаление. • Игнорировать проблему. Гингивит — это только первая стадия. Без лечения он переходит в пародонтит, при котором разрушается кость вокруг зуба, что может привести к его потере.

Осенняя кровоточивость десен — это не норма, а обратимое состояние. Запишитесь на осмотр и профессиональную гигиену. Врач не только уберет камень, но и оценит состояние прикуса, научит правильно пользоваться ершиками и подберет средства, которые подойдут именно вам. Один визит в октябре поможет сохранить здоровье десен на всю зиму.