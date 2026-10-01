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Оксана Филиппова: Пусть годы будут не поводом для грусти, а гордостью за личные и профессиональные успехи

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Представителей старшего поколения Пушкиногорского муниципального округа поздравила с Международным днем пожилых людей глава округа Оксана Филиппова в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ канал Мах

«Этот праздник - еще одна возможность поблагодарить вас, наши уважаемые родители, бабушки и дедушки, за любовь и заботу, мудрость и терпение, помощь и понимание! За вашими плечами большая и зачастую непростая жизнь, но вы остаетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков, источником мудрости и жизненного опыта», - отметила глава округа.

Особые слова благодарности она выразила пенсионерам и ветеранам, которые активно участвуют в общественной и культурной жизни района, передают свой богатый жизненный опыт молодому поколению, принимают участие в патриотических акциях и мероприятиях.

«Пусть годы станут не поводом для грусти, а гордостью за личные и профессиональные успехи! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, долголетия и спокойствия за самых родных и близких! С радостью поздравила представителей старшего поколения, собравшихся на районном мероприятии «Осенний листопад», подготовленном сотрудниками Культурно-Досугового Центра», - заключила Оксана Филиппова. 

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