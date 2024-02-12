Общество

Почти 70% жителей СЗФО уверены, что перейдут на короткую рабочую неделю

Служба исследований hh.ru вместе с аналитиками компании «Яков и партнеры» на основе массового опроса трудящихся и работодателей СЗФО выяснили их отношение к сокращению рабочего времени и недели.

В ходе опроса сразу 67% жителей СЗФО заявили, что верят в неизбежность этих трендов для рынка труда в ближайшие семь лет, то есть до 2030 года они могут стать массовыми. Еще 20% опрошенных думают, что эти два тренда окажут малое влияние на рынок труда и не сильно верят в них, остальные затруднились ответить.

И хотя респонденты достаточно активно выражают свою позицию относительно темы сокращенного рабочего дня и недели, работодатели со своей стороны пока не так сильно готовы к этим изменения, судя по данным опроса. Так, пока что лишь 6% компаний в СЗФО изучают возможность перехода на более короткий рабочий день и 3% размышляют о переходе на четырехдневку. Кроме того, по 3% компаний планируют перейти на такие практики в ближайшее время. Между тем уже перешли и работают в рамках укороченного дня в СЗФО 6% компаний и 3% - на четырехдневке.

При этом важно заметить, что сотрудники, уже перешедшие на короткий рабочий день, в 50% случаев отмечают рост своей эффективности на работе.