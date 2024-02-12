Общество

Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: В ожидании «Волшебной горы»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Скоро в Пскове появится круглогодичный парк аттракционов «Волшебная гора». Этот проект утвердили прошлым летом на областном совете по инвестициям, а в ноябре уже были названы первые сроки — установку аттракционов обещали начать в марте текущего года, а запустить их — уже в июле.

Насколько это реально, где будет располагаться пространство, что оно из себя будет представлять и насколько Пскову вообще необходим парк аттракционов? Об этом и многом другом расскажет инвестор проекта, руководитель инвестиционной компании «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев. Ведущая - Татьяна Иванова.