Профсоюзы СОЦПРОФ предупредили об атаках мошенников на ветеранов ВОВ

В преддверии Дня Победы мошенники усилили атаки на ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда России, Министерства труда и социальной защиты или органов соцзащиты, и под предлогом оформления праздничных выплат пытаются выманить персональные данные и реквизиты банковских карт. Это прокомментировал председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.





По данным комитета, аферисты используют несколько распространенных схем. Чаще всего они звонят ветеранам и сообщают о якобы положенной дополнительной выплате ко Дню Победы. Для «оформления» просят назвать данные карты, СМС-код или другие сведения. Другая популярная уловка — отправка SMS или сообщений со ссылкой якобы «для получения медали» или «электронного сертификата». Перейдя по такой ссылке, ветеран рискует потерять доступ к личным данным и счетам. Настоящие государственные органы не звонят с просьбой сообщить банковские реквизиты или коды из SMS. Выплаты ветеранам перечисляются автоматически — на карту, через Почту России или банк. Никаких дополнительных подтверждений по телефону не требуется.



Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, защищающее права ветеранов, пенсионеров и социально уязвимых категорий граждан, отреагировало на новую волну мошенничества.

«Наши ветераны — это живая история страны, люди, которые ценой своей жизни и здоровья подарили нам мирное небо над головой. Особенно цинично и недопустимо, когда мошенники используют светлый праздник 9 Мая для своих грязных схем. Под видом заботы о людях они пытаются обобрать тех, кто и без того многое пережил. СОЦПРОФ призывает всех ветеранов, их родственников и близких проявлять максимальную бдительность. Никому не сообщайте по телефону коды из SMS, данные паспорта или банковских карт. Если вам звонят с предложением “оформить выплату” — сразу завершайте разговор и перезванивайте в официальные органы по номерам, указанным на их сайтах. Мы, профсоюзы, готовы оказывать всю возможную помощь: проводим разъяснительную работу среди членов профсоюза, сотрудничаем с правоохранительными органами и требуем ужесточения ответственности за такие преступления. Нужны не только репрессивные меры, но и системная защита — блокировка фишинговых сайтов в реальном времени, обучение пожилых людей цифровой грамотности и, возможно, введение специального статуса “защищенного счета” для ветеранских выплат. Каждый случай обмана ветерана должен становиться резонансным и получать жёсткую правовую оценку. СОЦПРОФ будет и дальше стоять на страже интересов тех, кто защитил нашу Родину», — подчеркнул Сергей Вострецов.



Профсоюзы СОЦПРОФ рекомендуют ветеранам и их семьям:

- Игнорировать подозрительные звонки и сообщения;

- Проверять информацию только через официальные источники (сайт Соцфонда, портал Госуслуг, горячие линии);

- Сообщать о мошеннических попытках в полицию;

- Обсуждать все финансовые вопросы с родственниками.