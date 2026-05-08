Сотрудники СК благоустроили воинское захоронение в Псковском районе

В преддверии празднования 81-летия Победы, сотрудники Следственного комитета России по Псковской области благоустроили захоронение воинов Красной армии, которое находится в деревне Красная Горка Псковского района. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области в своём канале Max.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области/ Max

В результате боевых действий, которые проходили в 1943-1944 годах, здесь погибло множество советских солдат, и в 50-60-е годы останки были собраны со всех окрестных деревень в одно общее захоронение. На данный момент в деревне покоится около 870 воинов, из которых удалось установить имена 245 героев.

Сотрудники следственного управления совместно с членами своих семей покрасили ограждение и привели в порядок территорию захоронения, что придало мемориалу ухоженный облик.

 

Следователи подчеркивают, что, несмотря на удаленное расположение захоронения, очень важно, чтобы такие места поддерживались в чистоте и порядке. Это позволяет сохранять память о павших и дает возможность посетителям возложить цветы на могилы героев.

