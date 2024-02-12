Общество

Михаил Ведерников и Александр Беглов подписали план по развитию сотрудничества между Петербургом и Псковской областью

Церемония подписания плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Псковской областью в торгово-экономической, культурной, социальной и иных областях на 2024-2027 годы прошла в филиале Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах 13 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

План подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Предыдущий план мероприятий по сотрудничеству Псковской области и Санкт-Петербурга был заключен на 2018-2022 годы. По истечению срока действия плана правительство Санкт-Петербурга предложило актуализировать его на 2024-2027 годы.

План на 2024-2027 годы содержит совместные мероприятия в торгово-экономической области, области сохранения культурного наследия, транспорта и транспортной инфраструктуры, социального питания, развития садоводства и огородничества, социальной политики, охраны окружающей среды и природопользования, земельно-имущественных отношений, труда и занятости населения, культуры, туризма, архивного дела, законности, правопорядка и безопасности, реализации государственной политики и осуществления государственного управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, межнациональных и межконфессиональных отношений.

«Это очень важно, между регионами есть плодотворное взаимодействие, сегодня подписали конкретную дорожную карту по направлениям и мероприятиям, но и до этого у нас было тесное сотрудничество. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить: Санкт-Петербург передал Псковской области 10 автобусов, это положительно скажется на транспортной инфраструктуре региона», — сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за инициативную поддержку в создании Музея партизанской славы.

В свою очередь Александр Беглов ответил, что Санкт-Петербург продолжит расширять и поддерживать отношения с Псковской областью.