Общество

Александр Гуцан ознакомился с работой псковского отделения Фонда «Защитники Отечества»

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан посетил региональное отделение Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества», где ознакомился с организацией помощи военнослужащим и членам их семей. Это первое реготделение, которое полпред посетил в регионах Северо-Запада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Об организации работы отделения фонда рассказала его руководитель Надежда Васильева. Она отметила, что на площадке аккумулирована работа разных служб. Это обеспечивает работу реготделения фонда в режиме «одного окна». Отдельный зал отведен для работы социальных координаторов. Такие специалисты есть в каждом районе. Они проводят приемы граждан, в ходе которых определяют проблему и вырабатывают пути решения.

Псковское отделение фонда «Защитники Отечества» работает с 1 июня 2023 года. За это время принято в работу более 6 тыс обращений, основная масса которых решена. Чаще всего участники СВО и члены их семей обращаются за мерами социальной поддержки, организацией денежных выплат, получением юридической и психологической помощи. Еще на одной площадке работают специалисты региональной службы занятости населения — они оказывают помощь в поиске работы и переобучении. За время работы сюда обратились более 60 человек.

Кроме того, псковский филиал фонда взаимодействует с региональными отделениями федеральных ведомств и активно сотрудничает с коллегами из других субъектов РФ. Благодаря межрегиональному взаимодействию успешно решено 125 вопросов.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова проинформировала, что за 8 месяцев работы тысячи граждан получили в фонде реальную помощь. «Специалисты помогают посетителям не только на системной основе, но принимают адресные решения», — подчеркнула она.

Во время общения со специалистами реготделения Социального фонда России, которые работают на площадке фонда «Защитники Отечества», Александр Гуцан расспросил об особенностях предоставления электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации.

Здесь же есть Школа ухода, где можно взять во временное пользование технические средства реабилитации. Они были приобретены при поддержке областного правительства.

По итогам осмотра Александр Гуцан обсудил с представителями правительства региона, руководством отделения фонда, социальными координаторами меры по совершенствованию оказания социальной помощи с учетом индивидуального подхода к участникам специальной военной операции и членам их семей в Псковской области. Полпред президента также поблагодарил сотрудников псковского отделения фонда «Защитники Отечества» за работу, особо отметив внимание и скорость реагирования на запросы военнослужащих и их близких.

Напомним, указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин в апреле 2023 года. С этого момента деятельность регионов по адресной поддержке участников СВО и их семей приобрела системный характер.