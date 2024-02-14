Общество

ТОСы Псковского района подали 19 заявок на грантовый конкурс региона

ТОСы Псковского района сформировали 19 заявок на участие в региональном конкурсе по получению грантов. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«19 заявок сформировано на сегодняшний день. У нас есть опытные и мудрые ТОСы, которые четко знают, куда идут, есть новоиспеченные, которым достаточно сложно войти, поэтому они пробуют себя на районном уровне. В прошлом году провели первый районный конкурс в поддержку молодых ТОСов. Это дало хороший результат и эффект», – сказала она.

В этом году в районе вновь проведут свой конкурс с таким же объемом финансирования - 2 млн рублей.

«Думаю, что все наши ТОСы обязательно в этом году поучаствуют, и большинство из них выиграют грант на реализацию своей идеи. Движение очень востребовано как в крупных, так и маленьких населенных пунктах. Люди видят, что механизм работает. Дополнительно проводим сборы активистов, разъясняем механизмы проведения оплаты и привлечения подрядчиков», – заключила она.

Всего в Псковском районе функционирует 39 ТОСов, но создаются и новые.