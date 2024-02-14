Общество

Туман ожидается на территории Псковской области в ближайшие часы

Туман ожидается местами на территории Псковской области в ближайшие часы, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении получено в 21:15 от Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». «В ближайшие 2 часа местами с сохранением в течение ночи 15 февраля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в сообщении.

«Будьте внимательны и осторожны, особенно за рулём», - призвали в МЧС.