Общество

Психолог обсудила с псковичками, как сохранить любовь в браке

Интерактивная беседа «Любовь и отношения. Как создать счастливые отношения с партнером?» состоялась в женском клубе «Женский интерес» при центре занятости населения города Пскова 14 февраля, в День всех влюбленных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: женский клуб «Женский интерес»

Среди участниц женского клуба были также члены регионального отделения «Союза пенсионеров России».

Встречу провела психолог-консультант центра психологической помощи «Ваш семейный психолог», психолог психологической службы ПсковГУ, старший представитель кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка Екатерина Макеева. Она обсудила с участницами, как построить крепкие и здоровые отношения в семье; как сохранить атмосферу любви, уважения и прекрасные чувства друг к другу на протяжении всей совместной супружеской жизни; как уметь договариваться и как разжечь угасающие чувства.

«Участницы и психолог пришли к выводу, что в каждой паре и мужчина, и женщина хотят быть счастливыми. Мечтают о теплых, искренних и доверительных отношениях. Чтобы семья стала надежным, крепким тылом, в котором каждый может быть собой, где всегда выслушают, поймут, простят и примут. А для этого очень важно понимать язык любви своего партнера и выражать любовь тем способом, который для него понятнее и ценнее всего», - заключили в клубе.