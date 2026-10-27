Т1: Проверять ИИ-гипотезы можно на «сырых» данных, а для широкого внедрения качество надо дотягивать

Бизнес может ускорить внедрение ИИ, если будет проверять гипотезы параллельно с подготовкой данных, — заявил руководитель направления «Искусственный интеллект» ИТ-холдинга Т1 Сергей Голицын на форуме «Цифровые решения». Запускать пилотные ИИ-проекты компания может и без большой подготовительной работы, так как данные в корпоративном контуре уже очищены и хорошо структурирована. Но для масштабирования ИИ-решений и обучения моделей качество данных придется дотягивать.
Иной подход и уровень инвестиций требуется при подготовке данных для обучения моделей. «Сильнее всего от качества данных зависит обучение фундаментальных моделей. Качество курации должно быть важнее объема данных, и за этим стоит целая методология: создание сложных датасетов, их взвешивание», — добавил Сергей Голицын.
Он напомнил, что именно из-за низкого качества данных первые модели часто галлюцинировали и выдавали ту информацию, которую попросту заучили. Теперь, по его словам, с такими проблемами сталкиваются значительно реже.