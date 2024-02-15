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Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов

15.02.2024 15:24|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании законопроект о запрете треш-стримов.

Документ предлагает лишить этих блогеров аудитории и возможности зарабатывать на таком контенте в интернете. Как указали в пояснительной записке, для этого фото и видео с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, а также призывы к совершению таких действий будут включать в единый реестр сайтов, содержащих запрещенную в России информацию.

Законопроект вводит элементы саморегулирования соцсетей: их владельцы будут осуществлять мониторинг и блокировать опасный контент.

Инициатива входит в пакет законопроектов о наказании за треш-стримы, пишет РИА Новости.

Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. Несколько парламентариев, в том числе, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, в декабре внесли в Госдуму пакет проектов об административной и уголовной ответственности за такой контент.

Согласно изменениям, которые вносят в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

Метелев ранее отметил, что еще один законопроект установит и административную (в виде штрафов до 700 тысяч и конфискации имущества производства стримов) ответственность.

Депутат также уточнил, что, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, введут основания для блокировки треш-контента в интернете и обязательство социальных сетей мониторить его и удалять.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, «эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими».

Во вторник комитет ГД по информполитике рекомендовал ГД принять в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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