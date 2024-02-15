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Общество

Следователи провели в школах Пскова классные часы по правовой грамотности

15.02.2024 21:47|ПсковКомментариев: 0

Следователи следственного управления Следственного комитета России по Псковской области принимают участие в мероприятиях в школах города Пскова в рамках «Недели правовой грамотности». 15 февраля занятия состоялись в многопрофильном лицее №4 и в Погранично-таможенном-правовом лицее №22. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Следователи провели классные часы с учащимися 5 и 7 классов на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. Как обезопасить себя от преступных посягательств».

12 февраля в городе Пскове стартовала «Неделя правовой грамотности», организатором которой выступает Совет по молодежной политике при Псковской городской Думе при поддержке СУ СК России по Псковской области, прокуратуры Псковской области, управления МВД по Псковской области и других государственных органов. Тематика классных часов подобрана с учетом запросов самих ребят и направлена на предупреждение негативных проявлений среди несовершеннолетних.

«В сегодняшней беседе с учащимися обсудили вопросы надлежащего поведения в быту, личной безопасности, а также узнали об уголовной и административной ответственности, мерах наказания в случае совершения преступления или административного правонарушения», - рассказали следователи. 

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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